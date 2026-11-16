El modelo de megacárceles impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comenzó a ganar terreno en América Latina, donde más de una decena de gobiernos propusieron construir establecimientos similares. Sin embargo, especialistas consultados por Deutsche Welle (DW) cuestionaron su eficacia, sus costos y la posibilidad de trasladar esa estrategia a otros países de la región.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023, se convirtió en el símbolo de esa política de seguridad. El establecimiento tiene capacidad para 40.000 personas y, según el informe, alberga actualmente a unos 15.000 reclusos.

Los cuestionamientos al modelo de máxima seguridad

Los especialistas advierten que construir grandes cárceles de máxima seguridad no necesariamente permite reducir los costos ni mejorar la situación penitenciaria. Olga Espinoza, académica de la Universidad de Chile, considera que aplicar ese régimen a toda la población carcelaria sería una medida costosa e ineficiente.

También señaló que reunir a personas con distintos perfiles delictivos en un mismo espacio puede generar un mayor riesgo de contagio criminógeno. Como ejemplo, se mencionan organizaciones criminales que surgieron o se fortalecieron en cárceles hacinadas de Venezuela, Ecuador y Brasil.

El criminólogo peruano José Luis Pérez Guadalupe recordó que las recomendaciones internacionales apuntan a establecimientos de tamaño mediano, con capacidad para entre 1.000 y 2.000 internos. Además, advirtió que las megacárceles pueden volverse impersonales y peligrosas.

Seguridad, derechos humanos y reinserción

Los expertos reconocen que los encarcelamientos masivos en El Salvador coincidieron con una fuerte reducción de la violencia y reforzaron la percepción de seguridad entre la población. Sin embargo, también señalan las denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Pérez Guadalupe calificó el modelo salvadoreño como “pura propaganda” y cuestionó las imágenes difundidas desde el CECOT por considerar que afectan la dignidad humana. Para los especialistas, el impacto político de estas políticas no garantiza resultados sostenibles.

Las alternativas a las megacárceles

Entre las alternativas mencionadas aparecen las Reglas Mandela de Naciones Unidas, que establecen principios para garantizar la dignidad de las personas privadas de libertad y promover su reinserción social. También se mencionan experiencias como el modelo APAC de Brasil y los Comités de Prevención y Solución de Conflictos en Argentina.

Los especialistas sostienen que pueden existir establecimientos de máxima seguridad para internos de perfiles específicos, pero consideran necesario mejorar la clasificación de la población penitenciaria. Además, advierten que las cárceles actúan sobre las consecuencias del delito y que la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades requieren políticas públicas de largo plazo.