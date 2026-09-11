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Las mejores imágenes de la 74ª edición del Clásico Domingo F. Sarmiento
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Más de 3.000 personas llegaron al predio para disfrutar del espectáculo que acompañó la 74ª edición del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento, en una jornada que tuvo como gran protagonista a Endo Verde. El público acompañó las distintas carreras y fue parte de una jornada especial para el turf sanjuanino, que tuvo su cierre con la consagración del caballo guiado por Juan Carlos “Chupino” Noriega.
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