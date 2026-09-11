Más de 3.000 personas llegaron al predio para disfrutar del espectáculo que acompañó la 74ª edición del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento, en una jornada que tuvo como gran protagonista a Endo Verde. El público acompañó las distintas carreras y fue parte de una jornada especial para el turf sanjuanino, que tuvo su cierre con la consagración del caballo guiado por Juan Carlos “Chupino” Noriega.

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