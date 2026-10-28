El gremio docente Adicus confirmó su adhesión al paro universitario nacional y anunció que extenderá la medida de fuerza durante una semana, hasta el 3 de noviembre. Sin embargo, desde el sindicato aseguraron que las mesas de examen no corren riesgo por la protesta, según el planteo difundido en la información de Canal 13 San Juan.

La medida se enmarca en el reclamo de los docentes universitarios por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de avances en las negociaciones salariales con el Gobierno nacional. La protesta se suma a las jornadas de paro que vienen afectando el dictado de clases en las universidades públicas.

Por qué realizan el paro

La medida de fuerza fue convocada en un contexto de tensión entre los gremios universitarios y el Poder Ejecutivo nacional, ante la falta de una propuesta salarial que satisfaga al sector. Según la información difundida, la última oferta oficial contempló un incremento del 3%, que los sindicatos consideraron insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

En San Juan, Adicus extenderá la protesta hasta el martes 3 de noviembre, mientras que SIDUNSJ realizará una jornada de paro de 24 horas este miércoles 28 de octubre. Ambos gremios confirmaron su adhesión a la convocatoria nacional.

Qué pasará con las mesas de examen

Uno de los puntos que genera preocupación entre los estudiantes es el posible impacto de las medidas de fuerza sobre las evaluaciones y el calendario académico. En ese marco, Adicus aseguró que las mesas de examen no corren riesgo, aunque la organización de cada instancia dependerá de los cronogramas y las condiciones de funcionamiento de las unidades académicas.

La situación también se desarrolla en medio de un conflicto judicial relacionado con la recuperación de contenidos en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Un grupo de padres presentó un amparo para exigir que se recuperen los contenidos que no se dictaron durante los días de paro, y la Universidad presentó planes de adecuación ante la Justicia Federal.

El conflicto universitario sigue abierto

La protesta docente se suma a los reclamos por financiamiento y recomposición salarial que atraviesan a las universidades públicas de todo el país. Mientras continúa la medida de fuerza, los estudiantes siguen atentos a las definiciones de los gremios y las autoridades sobre el desarrollo del calendario académico.