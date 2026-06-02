Mientras las motos atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años, el mercado de autos 0 kilómetro continúa mostrando señales de desaceleración. En mayo, los patentamientos de motovehículos en San Juan crecieron un 96,9% interanual, mientras que las ventas de automóviles registraron una caída del 22,8%.

Según los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en la provincia se patentaron 1.599 motos durante mayo, frente a las 812 unidades registradas en el mismo mes de 2025. El incremento posiciona a San Juan entre las jurisdicciones de mejor desempeño del país, muy por encima del promedio nacional, que fue del 25,4%.

Informe de Acara muestra datos positivos en las ventas de motos en San Juan.

El crecimiento del segmento también se observó en la comparación mensual: en abril se habían patentado 1.520 unidades, mientras que en mayo la cifra ascendió a 1.599, lo que representa una suba del 5,2%. El dato confirma que la demanda de motovehículos se mantiene en alza incluso tras varios meses de expansión.

Mientras las motos ganan terreno y muestran niveles de crecimiento sostenido, los autos continúan atravesando un escenario de retracción. En mayo se patentaron 507 vehículos 0 kilómetro en la provincia, una cifra inferior tanto a las 515 unidades registradas en abril como a las 657 vendidas en mayo de 2025.

De esta manera, el mercado automotor sanjuanino registró una caída mensual del 1,6% y un retroceso interanual del 22,8%, consolidando una tendencia opuesta a la que exhibe el segmento de las motos. La caída en el mercado automotor local se replica en el plano nacional. Durante mayo se patentaron 41.921 vehículos en todo el país, lo que representó una baja del 25,6% respecto al mismo mes de 2025.

Informe de Acara muestra números rojos en las ventas de autos en la provincia.

La tendencia también se mantiene al analizar el acumulado anual en las ventas de ambos vehículos. Entre enero y mayo de 2026 se patentaron 5.899 motos en San Juan, frente a las 3.427 registradas en el mismo período de 2025. Esto representa una suba del 72,1%, una de las más altas del país.

Mientras que en el caso de los autos, el acumulado muestra un escenario inverso: en lo que va de 2026 se registraron 3.128 unidades, contra 3.329 en el mismo período del año anterior, lo que implica una caída del 6,0%.

De esta manera, mayo dejó una imagen clara del mercado de la movilidad en San Juan: mientras las motos siguen ganando protagonismo y sumando nuevos usuarios, los autos continúan atravesando un período de retracción, reflejando cómo las condiciones económicas influyen cada vez más en las decisiones de consumo.

Tendencia del crecimiento

El comportamiento de ambos mercados parece responder a una misma realidad económica. Mientras la compra de un automóvil implica una inversión cada vez más elevada para muchas familias, las motos se presentan como una alternativa más accesible para resolver necesidades de movilidad diaria. El menor costo de adquisición, los gastos de mantenimiento más bajos y el ahorro en combustible son algunos de los factores que explican el crecimiento sostenido del segmento.