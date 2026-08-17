Más de 38.000 vecinos serán alcanzados por un plan de infraestructura sanitaria que avanza en Caucete y que incluye al Hospital Dr. César Aguilar y siete Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Las intervenciones se encuentran en distintas etapas: algunas ya fueron inauguradas, otras están próximas a finalizar y dos nuevos edificios continúan en construcción.

El Hospital Dr. César Aguilar concentra una de las principales intervenciones del departamento y tiene como referencia a 26.965 habitantes. Allí avanzan trabajos para ampliar la recepción y la sala de espera, además de mejoras en sectores administrativos y la renovación de las instalaciones eléctricas.

Las obras buscan mejorar las condiciones de atención y acompañar la demanda que recibe el principal efector sanitario de Caucete, con espacios más funcionales tanto para pacientes como para el personal.

Dos CAPS ya fueron inaugurados

Dentro del plan, ya quedaron habilitadas las ampliaciones y refacciones de los CAPS Marayes y Pozo de los Algarrobos. El primero brinda cobertura a 350 habitantes, mientras que el segundo alcanza a 1.389 vecinos.

En ambos casos, las obras apuntaron a mejorar los espacios destinados a la atención primaria y fortalecer la respuesta sanitaria en distintas zonas del departamento.

Tres centros están cerca de terminar

Entre las obras que atraviesan su etapa final aparecen los CAPS Villa Colón, anteriormente denominado Dr. Raúl Alonso Fuego, y Las Talas, además de la ampliación y refacción del CAPS Pie de Palo.

En Villa Colón, el edificio pasó de 229 a 313 metros cuadrados y sumó seis consultorios, vacunatorio, enfermería, consultorio odontológico, sanitarios adaptados y una sala de espera de mayor capacidad. El centro brinda cobertura a 4.410 personas.

En Las Talas, la superficie del edificio llegó a 183 metros cuadrados, con nuevos consultorios, enfermería, farmacia, sanitarios adaptados y mejoras en los espacios para pacientes y trabajadores. El CAPS atiende a 357 habitantes.

En Pie de Palo, la intervención permitirá ampliar el edificio de 94 a 174 metros cuadrados. El proyecto incorpora consultorios, enfermería, odontología, farmacia, sanitarios, un office para el personal y una nueva sala de espera con sector de admisión. El centro brinda cobertura a 1.483 vecinos.

Dos nuevos centros para ampliar la atención

El plan también contempla la construcción de dos nuevos CAPS. Uno de ellos se levanta en el paraje Vallecito y registra un avance del 24,87%. Tendrá casi 950 metros cuadrados y contará con consultorios, odontología, ginecología, enfermería, farmacia, guardia, administración y estacionamientos.

La obra apunta a ampliar la cobertura para los habitantes de la zona y también para quienes llegan al paraje Difunta Correa, uno de los principales puntos de circulación del departamento.

El otro nuevo centro se construye en El Rincón. Se trata del CAPS Virgen de Guadalupe, que presenta un avance del 20,83% y tendrá 315 metros cuadrados. El edificio incorporará consultorios médicos y odontológicos, enfermería, vacunatorio, farmacia, áreas administrativas y sala de espera. La nueva infraestructura permitirá fortalecer la atención para 2.762 vecinos.

De esta manera, Caucete avanza con una intervención que combina ampliaciones de establecimientos existentes, mejoras en el hospital y la construcción de nuevos centros de salud. Con obras terminadas, trabajos próximos a concluir y dos nuevos CAPS en ejecución, el objetivo es ampliar la capacidad de atención y acercar servicios sanitarios a las distintas zonas urbanas y rurales del departamento.