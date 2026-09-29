El Gobierno de San Juan mantiene en marcha un operativo preventivo en ocho departamentos para reducir el riesgo de inundaciones y daños por crecientes. Los trabajos se concentran en ríos, cauces, defensas, drenes, desagües, canales y diques, ante el aumento de caudales previsto por el deshielo y la llegada de la temporada de lluvias.

La tarea está coordinada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Departamento de Hidráulica, dentro del esquema de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre). Estas son las intervenciones en marcha:

Iglesia

Se mantienen las defensas sobre el arroyo Agua Negra con un topador D8 para proteger el canal de riego ubicado en la margen derecha, clave para Las Flores, Guañizuil y Rodeo. También se sumó maquinaria para reforzar la defensa de la laguna de Bella Vista.

Jáchal

Hay dos frentes de encauzamiento sobre el río Jáchal para mejorar la conducción del agua y reforzar las defensas. Además, Hidráulica recuperó ocho compuertas del Dique Pachimoco. Con esos trabajos, 10 de las 17 compuertas quedaron operativas y las siete restantes todavía requieren intervención.

Calingasta

Sobre el río Los Patos se ejecutan defensas y encauzamientos para proteger las tomas de los canales San Guillermo, Cano, Castillo y Galdame. En Pampa del Indio se desvió el río y se reforzaron las líneas de contención, además de habilitarse fusibles de descarga.

Valle Fértil

Una topadora sobre oruga trabaja en Astica y está prevista la incorporación de otra máquina de mayor potencia. Los próximos sectores prioritarios son Villa San Agustín y Usno.

Zonda

Se realizan defensas sobre el río La Ciénaga y encauzamientos aguas abajo del Puente Blanco hasta el Dique Soldano. También se trabaja aguas arriba del puente y en el dique, con limpieza, descolmatación, encauzamiento y protección de márgenes.

Albardón

Comenzaron los trabajos sobre el río Yakin para proteger el Canal General Albardón y el Canal del Norte. Las tareas incluyen intervención en el sifón y restitución del enrocado. también se preparan trabajos en otros cuatro ríos.

Sarmiento

Hidráulica y el Municipio avanzan con la limpieza y acondicionamiento de drenes y desagües. Hay maquinaria trabajando en el dren Sarmiento, el colector Bofinger y el dren Camilo Rojo.

Ullum

Comenzaron los movimientos para construir un tramo y reconstruir otro de defensas en La Usina. El proyecto contempla 1.500 metros de defensas para proteger el Canal Chilote y la zona poblada de calle Pedro Giménez.

El operativo continuará con nuevos frentes y maquinaria en los sectores considerados prioritarios, mientras Hidráulica monitorea los cauces para definir próximas intervenciones.

Caucete

En Bermejo, Hidráulica encauza el río Bermejo y refuerza defensas para reducir el riesgo de ingreso de agua al casco urbano ante una eventual suba de caudales durante el verano. La localidad está ubicada en una zona baja y de poca pendiente, donde el arrastre de sedimentos fue borrando el cauce natural.

Los trabajos se desarrollan en dos frentes: aguas abajo del puente de la Ruta Nacional 141 se reencauza el flujo y, aguas arriba, se realiza el perfilado hasta empalmar con el cauce natural preexistente.

El operativo continuará con nuevos frentes y maquinaria en los sectores considerados prioritarios, mientras Hidráulica monitorea los cauces para definir próximas intervenciones.