Las empresas sanjuaninas que buscan ingresar o ampliar su participación en la cadena de proveedores mineros tendrán una oportunidad de vinculación directa con las operadoras durante el FNS Forum 2026. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, confirmó a DIARIO HUARPE que las compañías mineras participarán de las rondas de inversión con representantes de sus áreas de Compras, quienes escucharán propuestas de proveedores locales y de otras provincias.

La posibilidad de presentar productos y servicios ante personal vinculado con las decisiones de compra será uno de los principales atractivos para las firmas del sector. A esto se suma otra instancia: empresas de otras provincias que llegan con capacidades en distintos rubros y buscan asociarse con compañías sanjuaninas para desarrollar oportunidades de negocio, en su mayoría relacionadas con los proveedores mineros.

Las operadoras escucharán propuestas

Fernández explicó que las rondas de inversión tendrán una dinámica de vinculación entre empresas que ofrecen capacidades y otras que buscan socios para complementar sus actividades.

“También en esas rondas van a participar las operadoras mineras con personal de las áreas de compra para escuchar proveedores locales y proveedores de otras provincias que vienen a ofrecer productos y servicios”, afirmó el ministro.

La participación abre una instancia para que las empresas puedan acercar su oferta a representantes de las compañías mineras. No obstante, el funcionario no anticipó contrataciones ni adjudicaciones como resultado de esos encuentros.

Empresas de afuera buscan socios sanjuaninos

Otro de los puntos de interés estará en las posibilidades de asociativismo. Según Fernández, participarán empresas de otras provincias que llegan con capacidades en distintos rubros y firmas locales que buscan socios para complementar sus actividades.

“Ahí tenés empresas de afuera que vienen a ofrecer capacidad y distintos rubros, y empresas locales que actualmente buscan socios”, explicó.

“La mayoría de ellas claramente orientadas al tema de proveedores mineros”. Gustavo Fernández, ministro de Producción.

El objetivo es conectar empresas que puedan complementarse para ampliar su capacidad de respuesta ante las demandas de distintos proyectos. Para las firmas sanjuaninas, representa una oportunidad de encontrar socios y sumar capacidades que les permitan competir en una cadena de mayor escala.

Más de 300 participantes y 321 reuniones

El relevamiento oficial del Ministerio de Producción difundido el 16 de noviembre registró 333 participantes entre las rondas de inversión y de negocios. La primera concentra 259 participantes, de los cuales 140 corresponden a empresas de otras provincias y del exterior. En paralelo, la ronda de negocios de alimentos y bebidas reúne a 74 participantes, entre productores sanjuaninos, cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales.

Entre ambas instancias suman 321 reuniones confirmadas: 186 correspondientes a inversiones y 135 a negocios de alimentos y bebidas. Se trata de encuentros individuales previamente coordinados, no de negocios o contratos ya cerrados.

Fernández explicó que las reuniones funcionan bajo la modalidad B2B, con agendas organizadas previamente entre las empresas que ofrecen y las que demandan productos, servicios o capacidades.

“Las que ofrecen y las que demandan, se ponen de acuerdo a través de una plataforma y concuerdan reuniones”. Gustavo Fernández, ministro de Producción.

Además, el FNS Forum tendrá cuatro mesas sectoriales dedicadas a minería, agroindustria, comercio electrónico y financiamiento. Estas actividades se desarrollarán en paralelo con las rondas y sumarán otros espacios de intercambio entre los sectores productivos.