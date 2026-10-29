El sector farmacéutico sanjuanino, atraviesa un escenario financiero sumamente complejo marcado por la retracción del consumo, la caída en las ventas de unidades y una sostenida pérdida de puestos de trabajo.

Así lo advirtió Leonardo Rodríguez, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan, al detallar el impacto de la crisis económica sobre los comercios del rubro en la provincia, donde el ajuste del poder adquisitivo y los desfasajes en la cadena de pagos alteraron por completo la dinámica comercial.

De acuerdo con los registros del sector, Rodríguez indicó a DIARIO HUARPE, que la comercialización de medicamentos registra una caída interanual del 1,5 % en unidades —lo que significa que, frente a un piso de 10.000 unidades previas, hoy se comercializan alrededor de 9.900—, tomando datos evaluados en septiembre y octubre, en comparación con el mismo periodo en 2025.

Si bien los precios de los medicamentos han evolucionado por debajo de la inflación general (con aumentos interanuales que rondan entre el 29 % y el 30%), el poder de compra de los sanjuaninos se encuentra sumamente debilitado. “Nosotros entendemos que a partir del mes de septiembre y principios de octubre estamos estabilizados respecto a julio y agosto. Pero en lo interanual, la diferencia es que estamos en un 1,5 % abajo en las ventas de medicamentos”, explicó Rodríguez, al tiempo que advirtió, además, que la caída se profundiza en los rubros secundarios del negocio: "los productos de higiene personal y perfumería experimentan desplomes de entre el 3,5% y el 5% dependiendo de la zona en la provincia".

El cuello de botella financiero

En el plano financiero, la estabilidad de los comercios se sostiene de manera dispar según la cobertura. Por un lado, programas nacionales como PAMI se encuentran al día, lo que, en palabras del titular de la entidad, “colabora mucho en el flujo de fondo de la farmacia”.

Sin embargo, el otro aspecto que presenta complicaciones crónicas es con la Obra Social Provincia (OSP). Según detalló el presidente de APF, el sistema arrastra demoras de pago que rondan los 90 días de atraso, operando actualmente con un esquema donde recién se abonan anticipos correspondientes al mes de julio mientras los comercios continúan prestando servicios hacia octubre: “la situación con la OSP no es tan fluida. Hay atrasos más complicados en ese periodo, se está cobrando recién el mes de julio, un anticipo del mes de julio cuando estamos terminando por decirlo así de atender en octubre", con ello, lo que señaló el referente, es que, este desfase financiero prolongado pone al límite la sostenibilidad de las farmacias pequeñas y medianas, en especial, las de barrio o cercanía.

Pérdida de empleo y concentración del mercado

La combinación de la caída en las ventas y las demoras en los cobros, a la vez repercute directamente en la estructura laboral del sector. En los últimos 90 días, la actividad, en base a lo que va relevando la APF, observan una pérdida sostenida de entre dos y siete trabajadores por mes, una cifra que refleja el desgaste progresivo de la plantilla.

Como contrapartida, la crisis no se traduce en cierres masivos de persianas o quiebras expuestas, sino en un proceso acelerado de concentración comercial. Las farmacias de mayor volumen absorben progresivamente a los comercios medianos y unipersonales que no logran soportar el peso financiero de los alquileres, los servicios y la falta de liquidez de las obras sociales provinciales.

Al respecto, Rodríguez señaló: “Por lo general lo que se está generando es un proceso de concentración. Farmacias que son más grandes, que tienen más volúmenes de venta, están comprando las farmacias que están en problemas, más chicas o las medianas. Antes habían 200 farmacias y 200 dueños; hoy tiene 200 farmacias, pero 150 dueños. Se va concentrando el mercado en menos personas”, concluyó Rodríguez.