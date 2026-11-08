Las referencias a la Doctrina Social de la Iglesia en el discurso de León XIV

l primer discurso del papa León XIV ante las autoridades argentinas recuperó principios centrales de la Doctrina Social de la Iglesia, con referencias a la dignidad humana, el valor del trabajo, la justicia social y la responsabilidad del Estado frente a los sectores más vulnerables. Sus palabras también reflejaron la continuidad de una tradición iniciada con la encíclica Rerum Novarum y actualizada en su pontificado a través de Magnifica Humanitas.

Una de las definiciones más contundentes del Pontífice fue que «la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía». La frase sintetiza una de las premisas históricas de la enseñanza social católica: el crecimiento económico, la actividad privada y el desarrollo productivo deben tener como finalidad el bienestar de las personas y el bien común.

Esa mirada tiene su antecedente en Rerum Novarum, publicada por León XIII en 1891, que estableció las bases de la doctrina social moderna de la Iglesia al abordar las condiciones laborales, los derechos de los trabajadores y las desigualdades económicas. Más de un siglo después, León XIV retomó esa tradición en Magnifica Humanitas, donde planteó la necesidad de proteger la dignidad humana frente a las transformaciones económicas y tecnológicas.

En su mensaje, el Papa también destacó el valor del trabajo como herramienta para sostener a las familias, desarrollar capacidades y participar en la construcción de la sociedad. En ese sentido, manifestó su preocupación por quienes buscan empleo y por aquellos que, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares.

Otro de los ejes fue la protección de los sectores vulnerables. León XIV mencionó especialmente a los jubilados, las personas con discapacidad, quienes atraviesan enfermedades y quienes necesitan asistencia. Sostuvo que la dignidad de cada persona permanece intacta en todas las circunstancias de la vida, independientemente de su autonomía o capacidad productiva.

El discurso también incorporó principios presentes en otras encíclicas, como Laborem Exercens, de Juan Pablo II, sobre la dignidad del trabajo; Laudato si', de Francisco, respecto del cuidado de la creación y la ecología integral; y Fratelli Tutti, que desarrolla la fraternidad, la solidaridad y la amistad social.

En materia política, León XIV sostuvo que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y orienta sus decisiones al bien de toda la comunidad. También reivindicó el diálogo democrático, el respeto por las instituciones y la construcción de acuerdos entre quienes piensan diferente.

La educación, las oportunidades para los jóvenes, la responsabilidad con las generaciones futuras y el cuidado de los recursos naturales completaron un mensaje que vinculó el desarrollo del país con la necesidad de preservar la dignidad humana.

De esta manera, el discurso de León XIV en Argentina expresó una continuidad con los principales postulados de la Doctrina Social de la Iglesia. Sin presentar un programa político o económico, el Pontífice planteó un criterio para pensar el desarrollo nacional: la economía, el trabajo, la política y el progreso deben estar orientados al servicio de las personas y no al revés.