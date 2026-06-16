Las vacaciones de invierno en San Juan se acercan con un nivel de reservas más bajo que el registrado el año pasado. A semanas del inicio del receso escolar, previsto del 6 al 17 de julio, las prestadores turístico y agencias de viajes adviertieron un comportamiento más cauteloso de los sanjuaninos, con decisiones que se postergan hasta último momento y un mercado que aún no alcanza el ritmo habitual de la temporada del 2025.

“Hay reservas importantes, pero no en el nivel que uno está acostumbrado a esta altura. Es mucho menor al año pasado”, destacó Ariel Giménez Bacur, titular de Turismo Bacur EVT y presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viaje, en diálogo con DIARIO HUARPE.

En el sector, sin embargo, no predomina la preocupación. Según el referente, la dinámica del consumo cambió y el calendario juega un rol clave. “Hay una tendencia en los últimos años donde la gente acostumbra a hacer la reserva a último momento. Entonces esperamos que repunte en los próximos días”, señaló Giménez Bacur.

El bajo nivel de movimiento responde, según el empresario, a factores estacionales y económicos como el aguinaldo, que suele impulsar decisiones de viaje en esta época del año. Además, mencionó el impacto del Mundial, aunque aclaró que su incidencia es limitada. “Hay fanáticos que no quieren perderse detalles de la Copa del Mundo o que han viajado para vivirlo aunque no son tantos, principalmente por el costo del viaje”, explicó.

A la espera de las reservas de último momento, las agencias de viajes observan un escenario más moderado que el de 2025. Sin embargo, el sector confía en que el impulso del aguinaldo y la cercanía del receso escolar permitan reactivar la demanda antes del inicio de las vacaciones de invierno.

Destinos elegidos y precios en alza

Cuando bajan las temperaturas en la provincia, los destinos del norte argentino vuelven a concentrar la demanda. Salta, Termas de Río Hondo y Cataratas del Iguazú se mantienen entre los más elegidos por los sanjuaninos, impulsados por la búsqueda del “calorcito” del norte. También aparecen opciones como Villa Carlos Paz o Merlo, aunque los tres primeros siguen siendo los tradicionales, según el referente del sector.

Los precios, en tanto, reflejan incrementos generalizados. En Termas de Río Hondo, los paquetes oscilan entre $650.000 y $800.000 por persona, según categoría hotelera y régimen de comidas.

Para Cataratas del Iguazú, un paquete que combina traslado terrestre hasta Mendoza y vuelo posterior ronda los $900.000, con opciones desde $839.000. En el caso de Salta, los valores alcanzan aproximadamente $950.000, con media pensión y excursiones incluidas.