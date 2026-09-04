Hablar de suicidio puede resultar difícil, pero poner el tema en palabras también puede ser una forma de prevención. Reconocer cambios en la conducta, escuchar el sufrimiento y acompañar a una persona para que acceda a atención profesional son algunas de las herramientas que pueden marcar una diferencia.

En Salud & Bienestar, el doctor Abraham Moreno, médico psiquiatra, explicó que la prevención atraviesa todas las edades y contextos sociales.

“En salud en general la prevención tiene la idea de brindar cierto grado de información a la población para que puedan identificar alguna información y ante esa situación pedir ayuda”, señaló.

El especialista remarcó que cada persona atraviesa el sufrimiento de una manera particular, por lo que no existe una única señal que permita anticipar una crisis. Sin embargo, determinados cambios deben llamar la atención del entorno.

Escuchar los cambios y no minimizarlos

En niños, adolescentes y adultos, expresar verbalmente el sufrimiento puede ser un indicador para buscar ayuda. La tristeza profunda, el sentimiento de vacío y la desesperanza pueden aparecer en distintas etapas de la vida.

Abraham Moreno, médico psiquiatra.

En los más pequeños, además, el malestar puede manifestarse mediante el juego o los dibujos. En adolescentes, pueden observarse modificaciones en el estado de ánimo, aislamiento, pensamientos diferentes a los habituales o conductas abruptas.

Moreno destacó especialmente el rol de las familias.

“Una mamá que conoce a su hijo sabe que hay algo de su hijo que no es el mismo de siempre”, explicó.

Esa preocupación, lejos de ser exagerada, puede convertirse en una señal para consultar.

La familia, la escuela, los amigos, los espacios deportivos y otros ámbitos de pertenencia también cumplen un papel importante, especialmente durante la adolescencia, cuando se construyen vínculos y formas de comprender el mundo.

Ante el riesgo, actuar sin demoras

Una de las recomendaciones más importantes del especialista es no quedarse solamente con la intención de acompañar. Si una persona expresa que no desea vivir, manifiesta ideas de muerte, intenta hacerse daño o presenta una conducta de riesgo, la indicación es buscar atención de urgencia.

“Ante eso no tiene que dar la menor duda, hay que llevarlo a la guardia”, afirmó Moreno.

Allí debe ser evaluado por un profesional de salud mental para determinar el nivel de riesgo y establecer el abordaje necesario.

El acompañamiento también implica ayudar a concretar esa consulta. “A veces la falta de acompañamiento” puede convertirse en una dificultad, sostuvo el psiquiatra, quien remarcó que la persona necesita apoyo de su entorno y, al mismo tiempo, la intervención de un profesional.

Frente a los prejuicios que todavía existen alrededor de la salud mental, Moreno planteó que pedir ayuda no es un signo de debilidad. “Un acto de valentía es poder pedir ayuda cuando la necesitas en la vida”, expresó.

También destacó la importancia de consultar tempranamente ante ideas de muerte, lesiones autoinfligidas, cambios bruscos de conducta, impulsividad o tristeza extrema. La atención puede estar a cargo de un psicólogo, un psiquiatra o de ambos, según cada situación.

El mensaje final es sencillo, pero fundamental: no quedarse solo frente al sufrimiento.

“Nunca quedarse, siempre buscar ayuda”, resumió Moreno.

Detectar, escuchar, acompañar y actuar a tiempo son pasos esenciales para cuidar la vida.

Dato

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