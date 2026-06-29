Las tradicionales tortitas jachalleras ya forman parte oficialmente del Patrimonio Cultural Inmaterial de San Juan. La Legislatura provincial aprobó la declaración el pasado jueves 25 de junio, coincidiendo con el 275° aniversario del departamento de Jáchal, en una decisión que reconoce el valor histórico, cultural, gastronómico e identitario de uno de los productos más representativos del norte sanjuanino.

La iniciativa fue impulsada por el diputado departamental Miguel Vega, del bloque Justicialista, a partir de una propuesta presentada por José Casas, presidente del Centro Cultural Jáchal La Montaña. La norma declara a las tortitas jachalleras Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia y, además, las incorpora como Bien Cultural, en el marco de la Ley Provincial 571-F.

Tras la aprobación, Vega destacó que el reconocimiento busca preservar una tradición transmitida de generación en generación y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo de las familias y artesanas que mantienen viva la elaboración de este producto típico.

Un reconocimiento a las familias que sostienen la tradición

Miguel Vega remarcó que la declaración representa un homenaje a la comunidad jachallera y especialmente a las mujeres que conservaron esta receta artesanal durante décadas.

"La aprobación de esta ley es un reconocimiento para la cultura, para las tradiciones del departamento de Jáchal, para sus hombres y mujeres, especialmente para sus amas de casa y sus artesanas, que han sabido transmitir sus saberes y conocimientos de generación en generación", expresó.

El legislador señaló además que el nuevo estatus patrimonial agrega valor a un producto que constituye uno de los sustentos económicos de familias del departamento.

"Creemos que a partir de esta ley la declaración aparecerá en el etiquetado de las tortitas, otorgándoles un reconocimiento especial que se suma al que ya tienen por parte de toda la comunidad", sostuvo.

Una historia ligada a la gesta sanmartiniana

Las tortitas jachalleras no solo representan una tradición gastronómica, sino también una parte de la historia provincial.

Según la tradición oral, su origen se remonta a la organización del Ejército de los Andes. Los relatos transmitidos entre generaciones sostienen que fueron elaboradas con los aportes realizados por los habitantes de Jáchal para abastecer a las tropas comandadas por el general José de San Martín.

Su principal característica era la capacidad de conservarse durante largos períodos sin perder calidad, una condición fundamental para alimentar a los soldados durante el histórico Cruce de los Andes.

Aunque no existen documentos históricos que confirmen de manera concluyente esta versión, el relato continúa siendo parte del patrimonio cultural y de la memoria colectiva del departamento.

Un emblema de la gastronomía sanjuanina

Con el paso del tiempo, las tortitas jachalleras trascendieron el ámbito local para convertirse en uno de los productos gastronómicos más reconocidos de San Juan.

En los últimos años ganaron visibilidad gracias a su participación en ferias regionales, festivales gastronómicos y encuentros culturales, además de ser recomendadas por chefs y especialistas que visitaron Jáchal y destacaron su elaboración artesanal.

Actualmente, miles de turistas llegan cada año al departamento atraídos por sus paisajes, su historia y su identidad cultural, donde las tortitas ocupan un lugar protagónico dentro de la experiencia gastronómica.

Desde el ámbito legislativo consideran que la declaración contribuirá a fortalecer las acciones de preservación, promoción y difusión de este patrimonio, garantizando la continuidad de una receta que sigue elaborándose de manera artesanal y cuyos secretos continúan pasando de padres a hijos.

Más que un alimento típico, las tortitas jachalleras representan una expresión viva de la identidad cultural sanjuanina y un legado construido por generaciones que ahora cuenta con el máximo reconocimiento patrimonial de la provincia.