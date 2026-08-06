Con la llegada de agosto, el jardín comienza a prepararse para la primavera y es un momento ideal para incorporar plantas que aporten color, sombra y vida a los espacios exteriores. Entre las distintas alternativas, hay tres flores trepadoras que se destacan por su capacidad para cubrir paredes, cercos y pérgolas: la Santa Rita, el jazmín trepador y la glicina.

Estas especies pueden convertirse en protagonistas del jardín durante los meses cálidos. Algunas, además, desarrollan una floración intensa que permite transformar por completo el aspecto de una estructura o rincón exterior.

Santa Rita: color y resistencia al sol

La Santa Rita, también conocida como buganvilla, es una de las plantas trepadoras más elegidas para jardines y patios.

Sus flores pueden presentarse en tonos violeta, rosa, rojo, naranja o blanco y aparecen con mayor intensidad cuando la planta recibe abundante luz solar.

Agosto es un buen momento para incorporarla al jardín porque comienza a prepararse para la etapa de crecimiento. Para desarrollarse correctamente necesita sol directo, un suelo con buen drenaje y riegos moderados.

Una vez adaptada, soporta bien las altas temperaturas y puede extender sus ramas largas para cubrir muros, cercos y otras estructuras.

Jazmín trepador: flores y perfume

Para quienes buscan una planta que combine decoración y aroma, el jazmín trepador es una de las mejores alternativas.

Sus flores blancas aparecen principalmente durante la primavera y el verano, y llenan el ambiente con su característico perfume.

Para favorecer su crecimiento necesita buena iluminación, aunque algunas variedades pueden desarrollarse también en condiciones de semisombra.

Además, es necesario colocar un soporte que permita que las ramas se guíen y trepen. Una reja, alambrado o pérgola puede funcionar como estructura.

Después de la floración, una poda ayuda a mantener la planta ordenada y favorece la aparición de nuevos brotes.

Glicina: un túnel de flores

La glicina es una opción especialmente atractiva para quienes buscan un fuerte impacto visual.

Sus racimos de flores violetas, lilas o blancas pueden cubrir estructuras completas y generar una especie de túnel floral.

A diferencia de otras trepadoras, puede tardar algunos años en desarrollarse completamente. Sin embargo, una vez instalada puede vivir durante décadas y crecer con mucha fuerza.

Si se decide plantarla durante agosto, es recomendable elegir un espacio amplio, con sol directo y una estructura resistente, ya que sus ramas pueden adquirir un tamaño considerable.

Las claves para plantar trepadoras en agosto

Para conseguir un crecimiento saludable y favorecer una buena floración durante los meses cálidos, hay algunos cuidados fundamentales:

Elegir sectores con varias horas de sol.

Preparar la tierra con compost o materia orgánica antes de plantar.

Garantizar un buen drenaje para evitar acumulaciones de humedad.

Colocar soportes firmes que permitan guiar el crecimiento.

Realizar podas de formación para controlar la expansión de las ramas.

Con estas condiciones, la Santa Rita, el jazmín trepador y la glicina pueden crecer con fuerza durante los meses siguientes y convertir paredes, cercos y pérgolas en espacios llenos de color, flores y vida de cara a la primavera.