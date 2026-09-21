Construir relaciones saludables no implica solamente cuidar los vínculos con otras personas. La psicóloga española Laia Sabaté, especialista en relaciones de pareja, plantea que para alcanzar un mayor bienestar es necesario prestar atención a tres vínculos centrales: el amor hacia uno mismo, el amor de pareja y el amor hacia los demás.

La especialista señaló que existe mucha información sobre aquello que no debería ocurrir en una relación, pero menos herramientas para aprender a construir vínculos saludables, tanto en la pareja como en la familia o las amistades.

El amor propio como punto de partida

Para Sabaté, el primer vínculo que debe cuidarse es el que cada persona mantiene consigo misma. La especialista advierte que priorizar las propias necesidades no necesariamente significa actuar con egoísmo, sino aprender a reconocer lo que uno siente y necesita sin dejar de considerar a los demás.

Escuchar las propias emociones puede ser una herramienta para mejorar la autoestima y comprender qué situaciones generan bienestar o malestar. La psicóloga sostiene que las emociones pueden funcionar como una guía para reencontrarse con uno mismo y tomar decisiones más acordes con lo que se quiere.

La pareja y los vínculos cercanos

El segundo lugar corresponde al amor de pareja, aunque Sabaté aclara que esto no significa que sea más importante que una amistad o un vínculo familiar. La diferencia está en el nivel de exigencia que puede tener cada relación.

Una pareja suele compartir la vida cotidiana, la convivencia y proyectos de futuro, mientras que otros vínculos pueden tener una dinámica diferente. Por eso, la propuesta consiste en organizar los espacios y las prioridades sin descuidar ninguna relación.

Para mantener vínculos equilibrados, la especialista recomienda aceptar a los demás como son, generar momentos de calidad, hablar también de aquello que funciona y no concentrarse únicamente en los aspectos negativos.

Espacio propio y menos exigencia

Otro de los consejos es fomentar la independencia dentro de las relaciones. Tener momentos separados permite disfrutar más de los encuentros compartidos y mantener intereses personales.

Sabaté también propone reducir las expectativas sobre los demás y aceptar que ningún vínculo es perfecto. Disfrutar de la vida cotidiana, expresar lo que se siente y encontrar actividades que generen entusiasmo son, según la especialista, herramientas que pueden contribuir a relaciones más saludables.