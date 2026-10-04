Las ventas de las pymes apenas crecieron y el consumo sigue con cautela

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una mejora interanual del 0,3% en septiembre, aunque el consumo volvió a mostrar señales de cautela. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas cayeron 1,2% respecto de agosto y acumulan una retracción del 2,1% en los primeros nueve meses del año.

El comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por una recuperación interanual prácticamente marginal y una demanda concentrada principalmente en compras cotidianas y de bajo valor. De acuerdo con el informe, el retroceso frente a agosto estuvo relacionado con la finalización de los picos de consumo vinculados a fechas festivas y escolares del octavo mes, además de una menor disponibilidad de ingresos y las limitaciones para financiar compras con tarjetas.

El cambio de estación generó consultas y operaciones relacionadas con la llegada de la primavera, pero las familias mantuvieron una conducta prudente frente al gasto. La prioridad estuvo puesta en reposiciones necesarias, mientras que las compras de mayor valor fueron postergadas.

En cuanto a la situación de los comercios frente al mismo período del año anterior, el 50,2% de los empresarios consultados consideró que su actividad se mantuvo sin cambios. El porcentaje aumentó 2,8 puntos porcentuales respecto de agosto. En tanto, el 44,3% señaló un empeoramiento de las condiciones de su empresa, aunque esta proporción descendió 2,2 puntos en la comparación mensual.

Solo el 5,6% de los comerciantes relevados indicó que registró una evolución favorable durante septiembre, una proporción que representó una baja marginal de 0,5 puntos porcentuales frente a agosto.

Las expectativas para los próximos 12 meses también reflejaron un escenario de cautela. El 44,1% de los consultados prevé que el desempeño de su empresa se mantendrá estable, mientras que el 41,8% espera una evolución favorable. Este último porcentaje cayó un punto porcentual respecto del mes anterior. Por otro lado, el 14,1% anticipa un empeoramiento.

La percepción sobre las inversiones mantuvo una tendencia prudente. El 55,7% de los comerciantes consideró que no es un momento conveniente para realizar nuevos desembolsos de capital, aunque el porcentaje disminuyó 2,2 puntos respecto de agosto. Un 31% no definió una posición y apenas el 13,4% consideró favorable concretar inversiones.

Textil e indumentaria lideró las subas

El comportamiento fue dispar entre los distintos sectores. Cinco de los siete rubros relevados por CAME registraron aumentos interanuales. El mayor crecimiento correspondió a Textil e indumentaria, con una suba del 5%, seguido por Calzado y marroquinería, con el 3,5%.

También tuvieron variaciones positivas Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un 3,3%; Farmacia, con un 1,5%; y Perfumería, con un 0,7%.

En sentido contrario, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró una caída del 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedió 3,1% interanual.

CAME aclaró que su índice general de ventas minoristas contempla las operaciones realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos aumentaron 19,4% interanual en septiembre. En comparación con agosto, el crecimiento fue del 8,7%.

El relevamiento señaló que el consumo estuvo marcado por compras de necesidad inmediata, el reemplazo de productos por segundas marcas o alternativas económicas y la postergación de bienes de mayor valor, como muebles, obras de construcción integral o conjuntos completos de indumentaria.

Desde el lado de los comercios, los márgenes continuaron bajo presión por los cambios en los costos de reposición, la competencia de los canales mayoristas y el avance del comercio informal y de productos importados.

En sectores como Textil e indumentaria y Calzado y marroquinería, los comerciantes consultados señalaron que, pese al crecimiento interanual, en algunos casos debieron resignar rentabilidad para conseguir mayor liquidez.

En este contexto, las promociones bancarias y las cuotas cortas sin interés tuvieron un papel relevante para concretar operaciones. Frente a un escenario de consumo fragmentado y una percepción mayoritaria de que todavía no es un momento favorable para invertir, las pymes priorizaron la rotación de sus inventarios y evitaron inmovilizar capital de trabajo.