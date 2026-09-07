Las ventas minoristas de las pymes registraron una nueva caída durante agosto a nivel nacional y San Juan acompañó esa tendencia, en un escenario marcado por un consumo cada vez más medido. Frente a este panorama, los comerciantes sanjuaninos esperan que el cambio de temporada permita recuperar las ventas durante los próximos meses. "Venimos con una caída interanual muy parecida prácticamente al mes de agosto", explicó a DIARIO HUARPE Carlos Iramain, vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes tuvieron en agosto una retracción interanual del 0,2% en términos reales. En la comparación mensual, la actividad cayó 2,7% respecto de julio, mientras que el acumulado del año registra un retroceso del 2,4%.

La mirada esperanzadora puesta en la primavera

En San Juan, los comerciantes buscan ahora dejar atrás la caída y miran especialmente al cambio de temporada. La llegada de la primavera y posteriormente del verano genera expectativas de una mayor circulación de consumidores y de recuperación de las operaciones.

Iramain explicó que septiembre presenta una dificultad particular porque el clima todavía no se define. Las temperaturas cambian constantemente y esto complica la decisión de los comercios, especialmente los vinculados a la indumentaria. "Estamos con cambio de temporada, estamos con liquidación del comercio en general", señaló el dirigente.

El problema, según explicó, es que el frío todavía aparece algunos días, mientras que en otros ya se registran temperaturas más cálidas. Esto genera dudas sobre cuándo retirar definitivamente la ropa de invierno y comenzar a exhibir la nueva temporada.

Consumo cada vez más medido

La caída de las ventas se produce en un contexto donde las familias priorizan los gastos indispensables y postergan compras de mayor valor.

El costo de los servicios públicos y el nivel de endeudamiento presionan sobre el ingreso disponible y limitan la capacidad de consumo. Durante agosto, el movimiento generado por el Día del Niño y el calendario escolar permitió cierta actividad en rubros puntuales, pero no alcanzó para revertir el comportamiento general.

Iramain señaló que el escenario de San Juan es similar al de otras provincias, aunque existe una expectativa adicional vinculada con la minería.

Calzado y perfumería, entre los más afectados

Entre los rubros que continúan sintiendo la retracción se encuentra el calzado, donde el dirigente también marcó el impacto de las importaciones.

La perfumería también registra una caída, mientras que las ferreterías mantienen expectativas por el posible movimiento que puedan generar las obras relacionadas con la minería. "Siempre con una esperanza para continuar adelante", sostuvo Iramain al referirse a las expectativas del sector.

Locales físicos y ventas online

La menor facturación se combina con los costos que deben afrontar los comercios tradicionales. Alquileres, empleados, electricidad e impuestos continúan representando una carga para los negocios.

A esto se suma la competencia de las ventas online y las plataformas digitales, que generan otro desafío para quienes tienen locales físicos. "Es un combo en el cual perjudica a los que tienen locales instalados", explicó Iramain.

Esperan cambiar la tendencia

El escenario llevó a algunos comerciantes a cerrar, mientras que otros decidieron trasladar sus negocios hacia sectores donde puedan reducir gastos.

Pese a las dificultades, el sector busca sostenerse y espera que la llegada de la primavera cambie el panorama. "El comerciante los está peleando día a día", afirmó Iramain.

Con las nuevas temporadas cada vez más cerca, la expectativa del comercio sanjuanino está puesta en recuperar el movimiento y revertir la caída de ventas registrada durante los últimos meses.