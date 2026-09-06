Las ventas minoristas pyme en caída: bajaron 0,2% interanual en agosto

Las pymes del sector minorista atravesaron un mes complejo marcado por un consumo cada vez más medido, donde el bolsillo familiar sintió la presión constante del costo de los servicios públicos y el nivel de endeudamiento. La actividad comercial de estos establecimientos experimentó una retracción interanual del 0,2% en términos reales durante el mes de agosto. En la medición frente al período inmediatamente anterior, la dinámica mostró una contracción del 2,7%, acumulando un retroceso del 2,4% en el transcurso del año.

El comportamiento general de las operaciones evidenció una inclinación clara hacia la adquisición de bienes indispensables, mientras que las compras de mayor valor, calzado formal o artículos durables continuaron en pausa. El impacto derivado del aumento de tarifas y el ajuste del ingreso disponible limitaron el dinamismo del mercado local a reposiciones estrictamente necesarias. Pese a este contexto de cautela generalizada, las celebraciones vinculadas al Día del Niño y el calendario escolar generaron movimientos puntuales en rubros como indumentaria infantil, regalería y panificados, aunque este flujo no fue suficiente para revertir el balance del consumo masivo.

En el plano digital, los locales comerciales físicos encontraron una vía de tracción alternativa. Las operaciones concretadas mediante canales online por estos negocios tuvieron una expansión interanual del 17,6%, acompañada por un leve avance del 0,4% en la comparación mensual. Estos datos se desprenden del indicador general que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para evaluar las ventas en sus diversas modalidades.

Al examinar la percepción de los comerciantes sobre su desempeño interanual, el 47,4% de las unidades consultadas afirmó mantener sus niveles de actividad estables en relación con el año pasado, lo que representa una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto a la medición previa. Por otro lado, la proporción de empresarios que reportó un deterioro en sus operaciones escaló al 46,5%, registrando una suba de dos puntos porcentuales frente al 44,5% anotado el mes anterior. En tanto, únicamente un 6,1% de las firmas relevadas logró una evolución favorable en su rendimiento operativo.

De cara al próximo año, el 43,9% de los encuestados prevé que el escenario económico personal de su firma no registrará variaciones, cifra que disminuye 2,4 puntos porcentuales en comparación con el informe anterior. Un 42,8% proyecta un panorama de mejora, mostrando un margen mínimo de cambio frente al 42,4% previo, mientras que el 13,3% anticipa una evolución negativa. Respecto al destino del capital y al endeudamiento corporativo, el 57,9% de los dueños sostiene que no resulta conveniente ejecutar desembolsos de inversión en el contexto presente, un 28,6% no fijó una posición definida y el 13,5% manifestó la intención de realizar inversiones.

El desempeño por rubros mostró resultados dispares en siete sectores evaluados, donde cuatro registraron variaciones interanuales positivas. Perfumería encabezó las subas con un 12,8%, seguida por Textil e indumentaria con un 6,4%, Calzado y marroquinería con un 1,2% y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción con un 0,3%. En el extremo opuesto, tres rubros sufrieron retrocesos: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró la baja más pronunciada con un 4,8%, escoltado por Alimentos y bebidas con un 2,5% y Farmacia con una caída del 0,5%.

La rentabilidad de las pymes se vio acotada por variaciones constantes en listas de proveedores mayoristas, costos logísticos y la competencia directa de productos importados de bajo precio. La imposibilidad de extender facilidades de financiamiento sin interés obligó a multiplicar las promociones bancarias, las liquidaciones de temporada y las rebajas por pago al contado para sostener la rotación de stock. Este escenario de costos al alza llevó a las firmas a priorizar una administración austera, evitando la acumulación preventiva de mercadería.