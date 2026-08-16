Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% frente a la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes. El dato refleja un consumo que se mantuvo selectivo y que, pese a las promociones, se volcó hacia productos de menor valor.

El 81,2% de los comercios encuestados aplicó acciones promocionales, aunque la cifra fue 5,8 puntos menor que la del año pasado. Entre las estrategias más utilizadas se destacaron la financiación con tarjeta, con 55,3%, y los descuentos en efectivo, con 46,2%.

El gasto promedio por operación llegó a $45.892, frente a los $33.736 del año anterior. Según el relevamiento, una vez descontado el efecto de la inflación, el ticket mostró una suba real del 0,8%.

Una fecha que no cumplió las expectativas

El 41,7% de los comercios señaló que las ventas estuvieron por debajo de lo previsto, mientras que el 43,6% indicó que se ubicaron en línea con sus estimaciones. Solo el 14,7% tuvo un resultado mejor al esperado, lo que expuso las dificultades que atraviesa el poder adquisitivo.

Además, el 36% de los comercios consideró que la fecha sumó movimiento, pero no cambió el panorama general, y otro 35,5% habló de un impacto moderado. Apenas el 9,1% consideró que el Día del Niño fue clave para dinamizar las ventas del mes.

Jugueterías e indumentaria, las más afectadas

Los cinco rubros relevados registraron bajas interanuales, con Juguetería a la cabeza con una caída del 4,8%. Le siguieron Indumentaria, con -4,1%, Calzado y marroquinería, con -3,1%, Librería, con -1,8%, y Equipos de audio, video, celulares y accesorios, con -1%.

El escenario estuvo marcado por compras de último momento y una mayor búsqueda de productos económicos. Los comercios recurrieron a descuentos y financiación para sostener la rotación, aunque con márgenes de rentabilidad más ajustados.

En Juguetería, el ticket promedio fue de $45.038 y las ventas cayeron 4,8%, mientras que en Indumentaria el gasto medio llegó a $42.344 y el descenso fue del 4,1%. En Calzado y marroquinería, el ticket fue de $50.680 y la baja alcanzó el 3,1%.

En tanto, Equipos de audio, video, celulares y accesorios tuvo un ticket promedio de $51.136 y retrocedió 1%. Librería registró un gasto medio de $38.279 y una caída del 1,8%.