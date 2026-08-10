Las ventas por el Día del Niño representan el 60% del año y temen por los números del 2026

Las ventas por el Día del Niño generan preocupación entre los comerciantes de San Juan, ya que se trata de una de las fechas más importantes del año para las jugueterías. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, explicó que la celebración puede representar hasta el 60% de las ventas interanuales de estos comercios y destacó una campaña nacional para incentivar las compras.

“El Día del Niño para un comercio representa el 60% de las ventas interanuales. Fíjense qué importante es esta próxima fecha”, señaló Rodríguez a DIARIO HUARPE, al analizar las expectativas para el domingo 16 de agosto.

El dirigente destacó la iniciativa Compremos Juguete, impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que busca promover el consumo y facilitar el acceso a productos mediante distintas alternativas de financiación.

“Es una campaña con mucho sentido común y una muy buena toma de decisiones. Se ha conseguido bastante financiación en un sector que viene complejo”, afirmó Rodríguez.

El panorama de la industria también refleja las dificultades que atraviesa el rubro. “De cada 10 máquinas que fabrican juguetes en la República Argentina, seis están paradas. Fíjense qué tan complicado está este sector”, sostuvo.

Financiación y precios para los consumidores

Rodríguez también se refirió al impacto de la apertura de las importaciones y a la mayor variedad de productos que puede encontrarse en los comercios. “Aquí va a haber mucha más variedad y, obviamente, mejores precios también. Yo creo que esto le hace bien al consumidor, aunque a la industria argentina, por un lado, le hace mal”, explicó.

En ese contexto, señaló que las alternativas de financiación pueden ser determinantes para el movimiento comercial durante los próximos días. “Estamos deseosos de que esto sea una buena bocanada de oxígeno para el sector de la juguetería”, expresó.

Los comerciantes esperan las compras de último momento

Pese a la cercanía del Día del Niño, Rodríguez reconoció que todavía no se observó un movimiento importante en las ventas previas. “Venta previa no ha existido, pero ya sabemos la idiosincrasia de los sanjuaninos: dos o tres días antes recién se moviliza el sector”, indicó.

Por eso, desde la Cámara de Comercio esperan que el movimiento se intensifique durante los días previos a la celebración. “Convocamos a la gente a que se arrime a comprar y que, en esta oportunidad, compre juguete”, sostuvo.

Las ventas de julio volvieron a caer

La preocupación del sector se suma a un escenario general de caída en las ventas. Rodríguez indicó que, según los relevamientos realizados, julio cerró con una baja interanual cercana al 6% en San Juan, por encima del descenso registrado a nivel nacional.

“Un informe de CAME habla de una caída de casi un 4% a nivel nacional. Aquí en San Juan diría que es un poco más: casi un 6% es la caída interanual de ventas”, detalló.

El presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que el principal desafío continúa siendo la recuperación del poder adquisitivo. “La macroeconomía es algo con lo que estamos de acuerdo, pero la microeconomía, que es lo que necesitamos, que la gente recupere el poder de compra, es lo que nos está faltando”, afirmó.

Y agregó: “Necesitamos que la gente pueda disponer de un poco más de dinero y así poder hacer compras en el comercio minorista, que es donde hoy tenemos la gran preocupación”.