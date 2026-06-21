Las ventas por el Día del Padre volvieron a caer por cuarto año consecutivo

La reciente celebración por el Día del Padre concluyó con una leve retracción en la actividad comercial de todo el país. Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa entre el 19 y el 20 de junio en 189 locales, las ventas minoristas sufrieron una caída del cero coma tres por ciento comparado con el año anterior. Con este dato, el sector encadena cuatro años seguidos en baja, sumándose al descenso del uno coma siete por ciento de 2025 y a la fuerte caída del 10,2 por ciento registrada en 2024.

A pesar de que el 80% de los negocios ofreció promociones y facilidades de pago, la cautela marcó el ritmo de las compras. El gasto por cada regalo promedió los $78.986, con una marcada preferencia por los artículos más económicos.

En el rubro de indumentaria, que junto a librerías logró crecer un dos coma uno por ciento, los vendedores indicaron que "hubo movimiento", pero advirtieron que "la rentabilidad se vio afectada por los costos financieros". En este contexto, el gobernador Orrego también se expresó sobre la fecha afirmando que "la familia lo es todo", mientras que desde los medios locales se recordó que "ser padre es estar".

La búsqueda de precios bajos fue la prioridad en las librerías, donde los encargados explicaron que buscaron "generar liquidez, incluso resignando ganancias" a través de rebajas directas.

Por otro lado, categorías como accesorios para celulares y cosmética sufrieron bajas del seis coma uno y tres coma ocho por ciento respectivamente. En perfumería se detectó que muchos clientes probaron productos en las tiendas físicas para luego buscarlos en internet por costos menores.

Sobre el balance general, 38,1% de los comerciantes consideró que el impacto fue moderado y 36,5% notó un flujo insuficiente. Solo siete coma cuatro por ciento de los encuestados calificó la fecha como determinante para sus números, mientras que un 18% aseguró que no percibió ningún beneficio. Otros sectores con leves subas fueron electrodomésticos con cero coma ocho por ciento y calzado con cero coma cuatro por ciento.