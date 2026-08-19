La diputada oficialista María Rita Lascano salió al cruce de los legisladores peronistas que rechazaron el acuerdo entre San Juan y Vicuña, aprobado este miércoles por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Tras la votación, la legisladora sostuvo que “hoy los diputados del PJ votaron en contra del futuro de San Juan” y cuestionó la postura adoptada por el sector opositor.

El acuerdo, que contempla una inversión de US$250 millones por parte de Vicuña para obras en la provincia, fue aprobado luego de varias horas de debate que comenzaron a las 11. El oficialismo consiguió 27 votos a favor contra nueve en contra, en una votación que además dejó expuestas las diferencias internas dentro del peronismo sanjuanino.

El resultado significó una mayoría más amplia de la que esperaba inicialmente el Gobierno de Marcelo Orrego. Al núcleo de apoyos que el oficialismo consideraba asegurados se sumaron Miguel Vega, diputado de Jáchal; Jorge Castañeda, de Calingasta; y Cristina López de Abarca.

De esta manera, el oficialismo logró construir una mayoría transversal que excedió a los bloques que integran formalmente el espacio gobernante. El respaldo estuvo conformado por los 12 diputados de Cambia San Juan, los cuatro representantes del Bloquismo, Marcelo Mallea, Franco Aranda, Fernando Patinella, Gabriel Sánchez y los justicialistas Eduardo Cabello y Omar “Mengueche” Ortiz.

También acompañó Leopoldo Soler, representante de Ullum, quien ya había respaldado otros proyectos impulsados por el Ejecutivo provincial.

En ese escenario, Lascano puso el foco en el voto negativo del peronismo y vinculó la decisión con el futuro económico y productivo de la provincia. Su cuestionamiento se produjo en una sesión que tuvo como eje uno de los principales acuerdos alcanzados por la administración de Orrego en materia minera y de infraestructura.

Del otro lado, los nueve votos negativos quedaron concentrados principalmente en el sector más duro del peronismo y otros espacios opositores. Sonia Ferreyra, Mario Herrero, Graciela Seva, Fernanda Paredes, Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Emilio Escudero, Stella Caparrós y Marta Gramajo votaron en contra del entendimiento.

La diferencia entre ambos sectores volvió a mostrar que el PJ no mantiene una postura unificada frente a las iniciativas centrales del Gobierno provincial. Mientras una parte de sus legisladores acompañó el acuerdo con Vicuña, otra decidió rechazarlo.

Para el oficialismo, la aprobación del convenio representó además una señal política de fortaleza dentro de la Legislatura. Los 27 votos favorables no solamente permitieron aprobar el acuerdo, sino que mostraron la capacidad del Ejecutivo para sumar apoyos por fuera de su espacio político.

El acuerdo con Vicuña se convirtió así en una nueva fotografía de la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y abrió un escenario de discusión política hacia los próximos proyectos que deberá tratar la Legislatura.

El desafío para el orreguismo será ahora sostener esa mayoría transversal en el próximo debate, cuando se trate el convenio con Nación para que San Juan se haga cargo durante 20 años de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

La definición de Lascano sobre el voto del PJ agregó una dimensión política a la discusión económica: para el oficialismo, el acuerdo con Vicuña no solamente representa una inversión de US$250 millones, sino también una apuesta estratégica para el desarrollo futuro de San Juan.