La aerolínea Latam analiza nuevas oportunidades de expansión en Argentina a partir de la política de apertura del mercado aerocomercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Así lo confirmó su CEO, Roberto Alvo, quien destacó las nuevas condiciones para operar en el país, aunque aclaró que la empresa mantiene su prioridad en los vuelos internacionales y que, por ahora, no existen anuncios concretos sobre el regreso a las rutas de cabotaje.

Las declaraciones se produjeron durante el 22º ALTA AGM & Airline Leaders Forum, celebrado en Ciudad de México, donde referentes del sector analizaron las oportunidades y los desafíos de la aviación comercial en América Latina.

Alvo consideró que Argentina representa un mercado estratégico para Latam, que actualmente opera más de 30 vuelos internacionales diarios desde sus centros de conexión y mediante servicios directos.

La compañía, que dejó de operar vuelos domésticos en Argentina en 2020, aprovechó los acuerdos de cielos abiertos entre Argentina y Chile para recuperar la conexión entre Buenos Aires y Miami, mediante un servicio que tiene origen en Santiago de Chile.

LATAM destacó la apertura del mercado aerocomercial argentino

Durante su exposición, el ejecutivo valoró la eliminación de restricciones para las aerolíneas y consideró que la política implementada por el Gobierno argentino permite explorar alternativas comerciales que anteriormente no eran posibles.

"Es muy buena la señal de apertura que da el gobierno argentino", sostuvo Alvo, quien señaló que durante las últimas dos décadas América Latina avanzó en la eliminación de barreras para la actividad aerocomercial.

Sin embargo, aclaró que la posibilidad de retomar los vuelos internos en Argentina todavía no forma parte de un anuncio concreto. La compañía continúa evaluando alternativas, pero su estrategia inmediata permanece enfocada en fortalecer la conectividad internacional.

Según datos de septiembre de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Latam concentró el 20,02% de los pasajeros internacionales transportados en el mercado argentino, mientras que Aerolíneas Argentinas registró una participación del 16,97%.

Los elevados costos que preocupan a las aerolíneas

Pese a las oportunidades que genera la apertura del mercado, los representantes del sector advirtieron que Argentina mantiene costos de navegación aérea considerablemente superiores a los de otros países de la región.

Peter Cerdá, presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), cuestionó los aumentos aplicados a los cargos por servicios aeronáuticos.

Según explicó, durante 2026 se anunció un incremento del 15% en las tarifas de sobrevuelo internacional y aterrizaje, que se suma al 18% dispuesto durante el año anterior.

Como ejemplo, señaló que Argentina cobra 2.761 dólares por cada 1.000 kilómetros de navegación aérea, mientras que Chile aplica una tarifa de 228 dólares por la misma distancia.

Ante esta situación, las compañías y el Gobierno nacional acordaron conformar tres grupos de trabajo para revisar los costos y mejorar la transparencia en las decisiones vinculadas con las inversiones aeronáuticas.

Qué puede pasar con los vuelos de Latam en Argentina

La empresa considera que el mercado argentino todavía ofrece posibilidades de crecimiento, especialmente en materia de conexiones internacionales.

No obstante, Alvo evitó anticipar nuevas rutas o fechas de implementación. De esta manera, el eventual regreso de Latam al cabotaje argentino continúa sin confirmación.

Por ahora, la compañía mantendrá su estrategia centrada en los servicios internacionales, mientras evalúa las oportunidades que puedan surgir de la desregulación del sector.