Laudelina Peña se quebró este martes durante su declaración en el juicio por la desaparición de Loan y pidió perdón por las versiones que había dado anteriormente sobre lo ocurrido con el niño.

Ante el tribunal, la tía del menor aseguró que aquellas declaraciones no fueron iniciativa propia y responsabilizó a su exabogado José Codazzi.

“Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín”, afirmó Laudelina.

Su testimonio se convirtió así en uno de los momentos centrales de la jornada del juicio, ya que por primera vez pudo reconstruir ante los jueces lo ocurrido durante el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció en una zona rural de Corrientes.

Cómo relató el día de la desaparición

Laudelina contó que llegó a la casa de su madre alrededor de las 8.15 y colaboró con las tareas previas al almuerzo. Después, según su relato, varios de los presentes se dirigieron hacia el monte para buscar naranjas.

Aseguró que acompañó al grupo junto a varios chicos y que, antes de llegar al naranjal, decidió regresar.

“Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar”, relató.

Después regresó junto a su sobrina Camila. Poco más tarde, según contó, recibió un llamado de Antonio Benítez preguntándole si Loan había llegado porque se había ido solo. A partir de ese momento comenzó la búsqueda del niño.

El momento que le llamó la atención

Durante su declaración, Laudelina también describió distintos momentos del operativo de búsqueda y señaló una situación que, según dijo, le resultó extraña.

Contó que al regresar a la casa de su madre observó una camioneta policial, a María Victoria Caillava y al comisario Walter Maciel conversando.

La actitud de Maciel durante esas primeras horas de la desaparición fue uno de los puntos que Laudelina cuestionó ante el tribunal.

Su testimonio vuelve a poner el foco sobre el excomisario, uno de los siete imputados en el juicio, y sobre las actuaciones policiales durante las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan.

Una declaración atravesada por sus versiones anteriores

La declaración de Laudelina también quedó marcada por el giro respecto de lo que había contado en 2024, cuando había instalado públicamente la hipótesis de que Loan había sido atropellado accidentalmente y que luego se había ocultado el cuerpo.

Ahora, ante el tribunal, se despegó de aquella versión y afirmó que no tuvo participación en un supuesto accidente.

El testimonio continuará siendo analizado en el marco del juicio, donde la Justicia busca determinar qué ocurrió con Loan y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los imputados.