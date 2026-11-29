Lautaro Martínez reconoció que le gustaría heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina. El delantero del Inter se refirió a esa posibilidad después de la goleada por 4-0 ante Genoa, en la que convirtió uno de los tantos.

El capitán del conjunto italiano fue consultado en conferencia de prensa sobre si estaría dispuesto a utilizar el histórico dorsal de la Albiceleste. “No lo sé... Seguro que es un número especial, muy importante para Argentina”, respondió inicialmente.

La admiración por Maradona y Messi

Durante su respuesta, el delantero recordó a los dos grandes referentes que utilizaron ese número en la Selección. “La usó Diego (Maradona), luego fue de Leo, que para mí es el mejor de la historia del fútbol. He vivido muchas cosas hermosas con él”, expresó.

Lautaro también aclaró que todavía no hay una decisión tomada sobre quién utilizará la camiseta en las próximas convocatorias. “Todavía no se sabe. No sabemos nada. Seguramente en marzo, que será la próxima convocatoria, veremos si alguien la usa”, explicó.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si le gustaría vestirla, no ocultó su deseo. “Pero me encantaría”, sentenció el goleador, que actualmente ya utiliza la número 10 en el Inter.

El presente del capitán del Inter

La declaración llegó después de una actuación destacada del delantero en la victoria por 4-0 frente a Genoa. Lautaro convirtió uno de los goles y volvió a ser protagonista en el equipo italiano.

El atacante argentino dejó en claro que la camiseta diez representa una responsabilidad especial por la historia que tiene dentro de la Selección. Por ahora, la decisión sobre quién utilizará ese dorsal quedará pendiente para la próxima convocatoria de marzo.