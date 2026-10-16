Lautaro Martínez expresó su malestar por las teorías conspirativas que circularon después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. En una entrevista con AFA Estudio, el delantero defendió el esfuerzo del plantel y aseguró que sus compañeros hicieron todo lo posible para intentar retener el título.

“Cuando se habla de esas teorías, molesta”, sostuvo el atacante del Inter de Milán, al explicar que el equipo terminó la competencia con un importante desgaste físico y emocional. Para el futbolista, el compromiso de los jugadores quedó demostrado durante el partido, incluso cuando algunos ya no podían sostener el ritmo.

Martínez también fue claro al analizar el resultado de la definición: Argentina no pudo imponerse y, según su mirada, España fue superior. “No se dio, el rival fue superior. Y alguna vez va a pasar”, resumió.

El desgaste tras la semifinal ante Inglaterra

El delantero señaló que el encuentro ante Inglaterra, en las semifinales, demandó una enorme cantidad de energía y condicionó la recuperación del equipo antes de la final. Argentina había disputado un partido de alta intensidad y contó con pocos días para prepararse para la definición.

En ese contexto, destacó el esfuerzo de futbolistas como Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Lionel Messi y Julián Álvarez. Según relató, varios jugadores continuaron corriendo pese al cansancio acumulado.

El Toro explicó que la Selección llegó a la final con la intención de competir hasta el último momento y recordó que tuvo oportunidades para empatar o incluso cambiar el resultado sobre el cierre del encuentro.

Una derrota que dejó una herida

Martínez reconoció que perder una final mundialista provocó un dolor especial, sobre todo después de un ciclo en el que Argentina había sufrido pocas derrotas. También recordó que el cuerpo técnico ya había advertido que, tarde o temprano, el equipo volvería a perder.

El delantero sostuvo que la caída ante España dejó una marca importante, pero consideró que el desafío será levantarse y mantener las ganas de competir. En su análisis, la derrota no necesita explicaciones externas: forma parte del fútbol y puede ocurrir incluso después de años de buenos resultados.

La carga emocional del partido ante Inglaterra

Durante la entrevista, Martínez también se refirió al significado particular de la semifinal ante Inglaterra. Además de la importancia deportiva de alcanzar una nueva final, mencionó el peso histórico del enfrentamiento y la referencia a la causa de las Islas Malvinas.

El atacante recordó que el plantel vivió aquella jornada con una intensidad diferente y que la carga emocional se mezcló con la exigencia futbolística. Para él, ese partido quedó entre los momentos más significativos de su trayectoria con la camiseta argentina.

La entrevista también incluyó recuerdos de goles importantes, el reconocimiento de los hinchas y el lugar que ocupa la Selección en su historia personal. Sin embargo, ante las especulaciones por la final perdida, su postura fue contundente: el equipo dio todo y España terminó ganando el partido.