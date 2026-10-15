El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y encendió las alarmas en el Inter de Milán y la Selección argentina, a menos de un mes de la próxima fecha FIFA. El club italiano confirmó el diagnóstico este jueves 15 de octubre, luego de que el atacante se sometiera a estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano.

Según el parte oficial, el capitán del Inter padece una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo. Aunque la institución no precisó el tiempo exacto de recuperación, las primeras estimaciones indican que podría permanecer cerca de un mes fuera de las canchas, lo que comprometería su presencia en los amistosos de noviembre con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La lesión llegó después de su doblete en Champions

La molestia física se conoció después del partido que el Inter perdió por 4-3 frente al Brujas, por la Champions League. En ese encuentro, disputado el martes en el estadio Giuseppe Meazza, Lautaro convirtió dos goles, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo.

El delantero atravesaba un buen momento en el conjunto italiano, con cuatro tantos en cinco partidos de la Serie A. La lesión representa un contratiempo para el entrenador Cristian Chivu, que deberá afrontar una serie de compromisos importantes sin una de sus principales figuras.

Qué partidos podría perderse Lautaro Martínez

Si se cumplen los plazos estimados, el atacante se perdería varios encuentros del Inter por la Serie A y la Champions League, incluido el clásico frente al Milan, previsto para el 31 de octubre.

También podría quedar afuera de los compromisos ante Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Feyenoord y Como. Su regreso dependerá de la evolución de la lesión y de la evaluación del cuerpo médico.

La preocupación de la Selección argentina

La principal incógnita está puesta en la próxima fecha FIFA, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre. La Selección argentina tiene previsto disputar amistosos durante esa ventana internacional, pero la presencia de Lautaro dependerá de cómo avance su recuperación.

Con una baja estimada cercana al mes, el delantero podría no llegar en condiciones para sumarse al plantel de Scaloni. Por ahora, no hay una confirmación oficial de su ausencia en la convocatoria.

El cuerpo técnico deberá esperar la evolución del capitán del Inter durante las próximas semanas para saber si podrá contar con uno de sus principales delanteros para los compromisos internacionales.

Los partidos que podría perderse Lautaro Martínez

El Inter informó que el delantero estará fuera de las canchas al menos tres semanas. La duración definitiva de la recuperación todavía no fue confirmada y dependerá de su evolución.