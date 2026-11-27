La Justicia Federal dispuso que el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, asuma la administración de dos estancias vinculadas al empresario Lázaro Báez. Se trata de los establecimientos Alquinta y La Entrerriana, que quedarán bajo gestión provincial hasta el 30 de abril de 2028, mientras avanza una investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

La resolución fue firmada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del fiscal Julio César Zárate. El objetivo de la medida es preservar los animales, las instalaciones y la actividad productiva de los campos, que se encuentran bajo control judicial.

La Provincia tendrá a su cargo la organización del personal, las contrataciones, las tareas rurales y la comercialización habitual de la producción. También deberá afrontar el financiamiento inicial de ambas explotaciones.

Sin embargo, la administración no será completamente autónoma. Cada estancia tendrá registros patrimoniales, contables y bancarios separados, y los ingresos por las ventas deberán depositarse en cuentas judiciales independientes.

Además, la resolución contempla la designación de un coadministrador judicial, que tendrá facultades para supervisar las operaciones, revisar los gastos y controlar las decisiones económicas y patrimoniales.

Cuántos animales hay en las estancias de Lázaro Báez

Los relevamientos realizados en los establecimientos permitieron conocer parte de la hacienda existente. En Alquinta se contabilizaron parcialmente 1.308 ovinos y seis bovinos. Entre los animales registrados había ejemplares con señales ajenas y marcas ilegibles o alteradas.

En La Entrerriana, el recuento identificó 96 bovinos y 203 ovinos. La Fiscalía había advertido dificultades para garantizar el cuidado de los animales, entre ellas problemas de abastecimiento de agua y falta de personal.

Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal consideró necesario que el Estado provincial asumiera la gestión cotidiana de los campos. El juzgado también ordenó completar los inventarios de animales, instalaciones, maquinaria, vehículos y otras pertenencias en un plazo de 15 días.

La comercialización habitual de lana, hacienda y otros productos rurales quedó autorizada, siempre que las operaciones estén documentadas y los fondos ingresen a las cuentas judiciales correspondientes.

Qué investiga la Justicia sobre las estancias

La medida se enmarca en una investigación que busca determinar si Lázaro Báez continuó administrando establecimientos rurales y otros bienes alcanzados por medidas judiciales, presuntamente a través de terceros.

La hipótesis fiscal apunta a posibles maniobras de lavado de activos y asociación ilícita. En ese contexto, también se analiza la participación que habrían tenido Claudia Insaurralde, pareja del empresario, y Cristian Sebastián Ibáñez, señalado como su supuesto administrador, en el manejo de los campos, el personal y los ingresos.

La administración provincial tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2028, con una revisión prevista para marzo de ese año. Las obras estructurales, las inversiones extraordinarias y determinadas operaciones sobre los bienes necesitarán autorización judicial.

De esta manera, Santa Cruz asumirá la gestión productiva de dos establecimientos vinculados a Báez, pero bajo controles judiciales y sin que la decisión implique una transferencia definitiva de la propiedad.