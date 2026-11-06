Martín Moreno Mira deberá pagarle $3 millones a Orlando González por una golpiza que le propinó después de confundir una descompensación por diabetes con un estado de ebriedad. La víctima atravesaba un cuadro de hiperglucemia cuando fue atacada y sufrió lesiones que le provocaron 50 días de incapacidad.

La causa, caratulada «Moreno Mira, Martín s/ Lesiones graves e/p de González Orlando», tuvo una resolución este viernes 6 de noviembre, cuando las partes llegaron a un acuerdo de conciliación. La investigación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, y el entendimiento se concretó con la intervención del defensor particular Fernando Echegaray Moya.

Según lo acordado, Moreno Mira tendrá un plazo de 10 días para abonar los $3 millones. Una vez cumplido el pago, podrá solicitar el sobreseimiento de la causa. El acuerdo fue homologado por el juez de Garantías Javier Figuerola.

Un choque que terminó en una golpiza

El episodio ocurrió el 2 de diciembre de 2025 sobre avenida Sarmiento, en Santa Lucía. Allí colisionaron una camioneta Toyota SW4, conducida por Moreno Mira, y un Ford Focus en el que circulaba González.

Después del impacto, el conductor del automóvil continuó su marcha y Moreno Mira, con ayuda de algunos vecinos, lo persiguió hasta conseguir detenerlo.

Cuando ambos descendieron de sus vehículos, González se encontraba desorientado y tenía dificultades para desenvolverse. Moreno Mira interpretó que estaba alcoholizado y comenzó a golpearlo.

Sin embargo, el hombre no estaba borracho. Atravesaba un cuadro de hiperglucemia, una alteración de los niveles de azúcar en sangre vinculada con su diabetes, que puede provocar confusión y dificultades de coordinación.

Como consecuencia de la agresión, González sufrió lesiones que le demandaron 50 días de incapacidad. La investigación terminó con el acuerdo económico que ahora deberá cumplir Moreno Mira.