Le hicieron creer que habían secuestrado a su hijo y entregó joyas y dólares

Una mujer de 66 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como cuento del tío luego de recibir una llamada en la que delincuentes le hicieron creer que su hijo y su exmarido habían sido secuestrados. A través de gritos y pedidos de auxilio simulados, lograron convencerla de entregar joyas, relojes y dinero en efectivo en dos oportunidades.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada sobre avenida Libertador, en inmediaciones de Matías Zavalla, en Desamparados. La víctima, de apellido Alvo, se encontraba sola cuando, poco después de la medianoche, atendió un llamado en su teléfono fijo.

Del otro lado de la comunicación, un hombre le aseguró que tenían retenidos a su exmarido y a su hijo de 22 años. La mujer sabía que ambos vivían juntos en Rivadavia, pero en medio de la situación no pudo comprobar si se encontraban allí.

Gritos y una primera entrega

Para hacer más creíble la historia, durante la llamada se escuchaban gritos y pedidos de auxilio. La mujer incluso creyó reconocer la voz de su hijo entre los supuestos pedidos de ayuda.

El delincuente le ordenó que permaneciera en línea y siguiera sus indicaciones bajo la amenaza de lastimar a sus familiares. Primero le pidió que saliera de su casa y dejara el teléfono sobre la vereda. Luego le indicó que regresara al domicilio y reuniera todos los objetos de valor que tuviera.

La mujer colocó en una bolsa dos relojes, tres cadenas y anillos de oro, que dejó en la vereda tal como le habían indicado.

Poco después, un hombre que circulaba en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos se detuvo frente a la vivienda, tomó la bolsa y escapó hacia el oeste por avenida Libertador.

Le pidieron una segunda entrega

El engaño continuó después de la primera entrega. El delincuente permaneció en comunicación con la víctima y le aseguró que todavía debía entregar más dinero y objetos de valor para garantizar la liberación de sus familiares.

Esta vez le indicó que colocara todo en otra bolsa y la trasladara hasta la zona de Urquiza y lateral de avenida Circunvalación, en Villa del Carril.

La mujer subió a su Volkswagen Gol y llevó hasta ese lugar una bolsa que contenía otro reloj de oro y 300 dólares. Allí dejó el paquete debajo del puente y regresó a su domicilio.

El estafador permaneció en comunicación hasta que la mujer confirmó que había realizado la segunda entrega. Luego le aseguró que había hecho lo correcto y cortó la llamada. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada.

Descubrió el engaño al buscar a sus familiares

Después de finalizar la comunicación, la mujer intentó localizar a sus familiares. Como no tenía sus números de teléfono celular a mano, decidió salir a buscarlos.

Primero llegó hasta la vivienda de su exmarido y lo encontró durmiendo. Luego logró encontrar a su hijo en la casa de un amigo, en el centro de la Capital.

Fue entonces cuando descubrió que ninguno de los dos había sido secuestrado y que había sido engañada mediante una falsa situación de peligro.

La víctima realizó la denuncia y tomó intervención personal de la Comisaría 4ª de Desamparados, junto con el fiscal de turno de la UFI Delitos Especiales. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables del engaño.