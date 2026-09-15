Le prestaron un arma cargada y no lo sabía: así fue el disparo a la policía embarazada

La investigación judicial por el disparo que hirió a una policía embarazada dentro de la Comisaría 34° de La Bebida, en Rivadavia, sumó un dato clave que permite reconstruir la secuencia previa al momento en que el arma se accionó: el efectivo que terminó disparándole a su compañera habría utilizado un arma que le prestó otro policía porque necesitaba salir rápidamente a un procedimiento y, según la hipótesis que se investiga, no sabía que esa pistola estaba cargada.

El episodio ocurrió el lunes por la mañana, cuando la agente Mariana Sol Jofré Hausser, de 29 años y embarazada de seis meses, se encontraba trabajando como escribiente en la dependencia ubicada en Rivadavia. La mujer estaba sentada en la zona de mesa de entrada, detrás de los mostradores, cuando recibió el impacto de bala por la espalda.

De acuerdo con la reconstrucción que manejan los investigadores y a la que accedió DIARIO HUARPE, el efectivo Cristian Exequiel Albarracín había tenido que salir a cumplir un procedimiento. Como debía hacerlo rápidamente y no encontraba su arma, un compañero le habría prestado una pistola para poder concurrir al requerimiento.

El policía regresó posteriormente a la comisaría y, siempre según la línea investigativa que ahora se intenta confirmar con testimonios, videos y pericias, volvió a manipular el arma prestada. La hipótesis es que no sabía que la pistola estaba cargada, circunstancia que habría derivado en la detonación que terminó impactando contra Jofré.

El disparo alcanzó a la agente en la zona lumbar, sobre el costado izquierdo. El proyectil tuvo orificio de entrada, pero no de salida. Tras recibir las primeras atenciones, la mujer fue trasladada para evaluar tanto la lesión como el estado de su embarazo. Los informes médicos conocidos inicialmente fueron alentadores y señalaron que se encontraba fuera de peligro y sin aparentes complicaciones neurológicas.

La agente fue derivada posteriormente al Cimyn para continuar con los controles relacionados con su embarazo. Información difundida durante las últimas horas indicó que tanto ella como el bebé evolucionaban favorablemente.

Mientras tanto, Albarracín quedó detenido y a disposición de la Justicia. El arma involucrada fue secuestrada para las pericias y también se realizaron medidas sobre el teléfono del efectivo y una toma de muestras para determinar la eventual presencia de restos de pólvora.

Investigación en marcha

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, junto al ayudante fiscal Facundo Romero, avanzan con la toma de declaraciones de quienes estaban en la dependencia al momento del disparo. Además, existen registros de video que serán fundamentales para reconstruir los movimientos de los policías antes y durante la detonación.

Por ahora, la causa fue encuadrada provisoriamente como lesiones culposas, previstas en el artículo 94 del Código Penal. Esa calificación podría modificarse a partir de lo que determinen las pericias y de las declaraciones incorporadas al expediente.

Así, uno de los principales interrogantes que busca responder la Justicia ya no es solamente cómo se produjo el disparo, sino por qué un policía terminó manipulando dentro de la comisaría un arma que le habían prestado para salir a un procedimiento y que, según la hipótesis bajo investigación, desconocía que estaba cargada.