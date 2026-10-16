Le robaron más de $40.000.000 a un ecuatoriano que vive en Rawson

Dos hombres de apellidos Ortiz y Valdivia, con antecedentes policiales, fueron detenidos en el marco de la investigación por un violento robo en Villa Krause, Rawson, tras la intervención de la Brigada de Investigaciones Central y la UFI de Delitos contra la Propiedad.

El damnificado es un ciudadano ecuatoriano de 44 años que resultó atacado por dos asaltantes que accedieron al inmueble por el fondo, luego de saltar una medianera de unos dos metros de altura y forzar una ventana del sector de la cocina.

Los delincuentes redujeron a la víctima en el interior de la casa, le ataron las extremidades superiores e inferiores, le taparon la cara y le propinaron golpes de puño. El afectado logró desatarse por su propia cuenta y no requirió atención médica.

Los autores del delito huyeron del lugar con un botín compuesto por $40.558.000 (compuestos por 21.000 dólares y $8.000), una motocicleta, dos teléfonos celulares, una computadora netbook, una consola controladora y dos frascos de perfume.

A raíz de las pesquisas, el personal policial identificó a los sospechosos en el Lote Hogar 43 de Chimbas, lo que derivó en la orden judicial para concretar registros domiciliarios en esa zona del departamento.

En las inspecciones se incautaron billetes estadounidenses y diversos artículos comprados posteriormente al ilícito, como motos, televisores smart, heladeras y variadas prendas de vestir.

Los dos acusados terminaron alojados en la Central de Policía a la espera de la audiencia de formalización de la causa, mientras que a Ortiz se le sumó un expediente en la UFI Genérica por resistirse y lesionar a los efectivos.