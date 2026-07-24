La Justicia de Santa Fe condenó a seis años de prisión a un hombre de 25 años por mantener cautiva durante cinco días a su pareja embarazada y agredirla físicamente en un caso que fue encuadrado como violencia de género.

El condenado, identificado como Jonatan Kevin Brancamonte, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves calificadas por haber sido cometidas en una relación de pareja y mediando violencia de género.

La investigación, encabezada por el fiscal Julio Lema, determinó que los hechos ocurrieron entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Catamarca al 100, en la localidad santafesina de Gálvez.

Según la causa, el agresor cerró con llave todas las puertas de la casa y bloqueó las aberturas con muebles para impedir que la mujer escapara. La víctima permaneció retenida hasta que logró huir cuando Brancamonte salió a trabajar.

Durante los cinco días de cautiverio, el hombre la golpeó en reiteradas ocasiones. Pese a conocer que la mujer cursaba un embarazo, la atacó con golpes de puño y también con un palo, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

El fiscal Lema sostuvo que los hechos se produjeron en "un claro contexto de violencia de género" y remarcó que el acusado ejerció una relación de poder desigual, imponiendo su superioridad física sobre la víctima.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Carraro durante un procedimiento abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Desde la Fiscalía explicaron que la pena de seis años surgió de la unificación con una condena anterior que Brancamonte aún no había terminado de cumplir.

La resolución contó con el acuerdo del imputado y de su defensa, quienes aceptaron la calificación legal, la pena impuesta y el procedimiento abreviado. La víctima también fue informada del acuerdo judicial y manifestó su conformidad con la resolución.