Leandro Paredes tomó una decisión sobre su futuro en la Selección Argentina: continuará disponible para Lionel Scaloni una vez que cumpla la suspensión impuesta por la FIFA. El mediocampista de Boca Juniors no piensa cerrar su ciclo con la Albiceleste y mantiene el objetivo de volver a vestir la camiseta nacional.

La información fue revelada por el periodista Martín Arévalo, quien explicó que el futbolista ya definió su postura después de analizar la situación. Según detalló, Paredes estará presente en el predio de Ezeiza si termina la sanción y recibe una nueva convocatoria del entrenador.

Cuántas fechas de suspensión le quedan

El volante recibió un castigo de diez fechas por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026 frente a España. Hasta el momento cumplió cinco partidos de suspensión, por lo que todavía deberá completar otras cinco jornadas antes de quedar habilitado para volver a jugar con el seleccionado.

De acuerdo con los plazos previstos, su regreso podría producirse durante 2027, siempre que termine de cumplir la sanción y Scaloni decida convocarlo. La decisión del futbolista confirma que no contempla dar un paso al costado pese al tiempo que deberá permanecer fuera de las convocatorias.

Scaloni mantiene las puertas abiertas

En la última fecha FIFA, el entrenador de la Selección Argentina había dejado en claro que Paredes tenía las puertas abiertas en esta nueva etapa del equipo. De esta manera, el mediocampista mantiene la intención de continuar formando parte del seleccionado mientras atraviesa su presente en Boca.

Por ahora, el volante deberá completar las cinco fechas que le restan de suspensión antes de quedar nuevamente a disposición. Su objetivo es regresar a la Albiceleste cuando tenga la oportunidad y continuar su recorrido con la camiseta argentina.