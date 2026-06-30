LeBron James protagonizó el gran impacto del mercado de pases de la NBA al comunicarle a Los Angeles Lakers que no seguirá en la franquicia la próxima temporada. La decisión fue confirmada por su representante, Rich Paul, a pocas horas de la apertura oficial de la agencia libre, y pone fin a una etapa de ocho temporadas en la histórica organización angelina.

A sus 41 años, el máximo anotador de la historia de la NBA disputará su 24ª temporada en la liga, un nuevo récord, pero lo hará con una camiseta diferente. James decidió rechazar su opción contractual para convertirse en agente libre sin restricciones y buscar un nuevo desafío deportivo.

La noticia revolucionó inmediatamente a la NBA y abrió una intensa carrera entre las franquicias interesadas en contratar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Si bien aún no existe un acuerdo con ningún equipo, distintas versiones ubican a los Golden State Warriors como los principales candidatos para incorporarlo.

La posibilidad de compartir equipo con Stephen Curry alimenta la ilusión de millones de fanáticos. Ambos construyeron una histórica rivalidad durante la última década, pero también demostraron una gran sociedad cuando conquistaron juntos la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París. Esa relación, sumada a la presencia de Draymond Green y del entrenador Steve Kerr, convierte a Golden State en un destino muy atractivo para James.

En las últimas horas también trascendió que los Warriors comenzaron a generar margen salarial para intentar concretar la operación. La decisión de Draymond Green de rechazar su opción de jugador fue interpretada como un movimiento destinado a facilitar la llegada de LeBron y potenciar un nuevo proyecto para pelear por el campeonato.

El ciclo de LeBron en los Lakers deja un balance histórico. Llegó a la franquicia en 2018 y conquistó el campeonato de la NBA en 2020, durante la temporada disputada en la "burbuja" de Orlando. Además, vistiendo la camiseta de Los Ángeles se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos de la liga y siguió ampliando una carrera repleta de récords y reconocimientos.

Con el inicio de la agencia libre, ahora comienza una de las novelas más importantes del mercado de la NBA. Mientras Golden State aparece como favorito, la decisión final de LeBron James todavía no está tomada y su próximo destino se conocerá en los próximos días.