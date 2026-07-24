La actividad del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 comenzó este viernes con la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Hungaroring, donde el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, marcó el mejor tiempo de la jornada. La práctica tuvo un condimento especial para los fanáticos argentinos, ya que Franco Colapinto no salió a pista al ceder su butaca al estonio Paul Aron, en cumplimiento del reglamento que obliga a los equipos a dar participación a pilotos novatos.

Leclerc fue el más veloz con un registro de 1m19s075, superando por 0.484 segundos al neerlandés Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton completó el trío de punta a 0.543 del monegasco.

Por su parte, Paul Aron tuvo una sesión complicada en su estreno del fin de semana con Alpine. El joven piloto finalizó en el 19° puesto, a 3.093 segundos de la punta, luego de completar 28 vueltas al trazado húngaro.

En tanto, Pierre Gasly, compañero de Colapinto y referencia directa dentro del equipo francés, terminó 14°, con un tiempo de 1m21s704, tras girar en 29 oportunidades.

La sesión también estuvo interrumpida por una bandera roja cuando restaban 22 minutos para el final. El incidente fue protagonizado por Lance Stroll, quien sufrió un inconveniente en la suspensión de su monoplaza y debió detenerse al costado del circuito.

Tras cumplir con la cesión obligatoria del auto, Franco Colapinto volverá a conducir el Alpine en la segunda práctica libre (FP2), donde buscará sumar kilómetros y mejorar el rendimiento del equipo de cara a la clasificación del sábado.

La competencia en Hungaroring corresponde a la undécima fecha del Campeonato Mundial 2026, que tiene como líder al joven italiano Kimi Antonelli, una de las grandes revelaciones de la temporada. El circuito húngaro vuelve a presentarse como un escenario clave en la lucha por el campeonato, con varios pilotos separados por escasos puntos en la clasificación general.