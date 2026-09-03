Felipe Contepomi apareció entre los nombres que analiza Leinster para convertirse en el próximo entrenador del tradicional equipo irlandés. El actual head coach de Los Pumas tiene una extensa relación con la institución y su perfil genera consenso dentro del club.

La búsqueda se produce ante la decisión de Leo Cullen de dejar su cargo una vez finalizada la temporada 2027. Después de más de una década al frente del equipo, el entrenador cerrará un ciclo y Leinster comenzó a estudiar alternativas para su sucesión.

Contepomi aparece como uno de los candidatos debido a su conocimiento de la institución y a la experiencia que acumuló en el rugby internacional. Su posible llegada, sin embargo, estaría pensada para después del Mundial de Australia 2027.

Leinster estaría dispuesto a esperar

Según la información surgida desde Europa, la dirigencia del club no descartaría esperar hasta la finalización de la Copa del Mundo para incorporar al entrenador elegido. Esa postura abre la puerta para que Contepomi pueda completar su ciclo con Los Pumas antes de analizar un eventual desembarco en Irlanda.

El CEO de Leinster, Shane Nolan, explicó recientemente que el club podría esperar a un candidato que esté involucrado en el Mundial 2027. Esa posibilidad fortaleció las versiones que vinculan al argentino con la institución.

La situación todavía no implica una definición. Contepomi tiene por delante un importante desafío con la Selección Argentina y el foco inmediato está puesto en el proceso rumbo a Australia.

Un vínculo que viene de años

La relación de Contepomi con Leinster es profunda. El argentino disputó seis temporadas como jugador en el club y dejó una marca importante dentro y fuera de la cancha.

Además, tras finalizar su etapa como rugbier, formó parte del staff técnico encabezado por Cullen entre 2017 y 2022. Ese conocimiento interno lo convierte en un candidato con una identidad muy ligada a la institución irlandesa.

Mientras tanto, Contepomi continuará al frente de Los Pumas. El Mundial 2027 será uno de los grandes objetivos de su ciclo y recién después podría definirse si su futuro continúa en la Argentina o si Leinster logra convencerlo para regresar a Europa.