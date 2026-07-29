La interna entre el sector más cercano al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo este martes. Esta vez, las protagonistas fueron la diputada nacional Lilia Lemoine y la titular del Senado, quienes mantuvieron un fuerte cruce en redes sociales a raíz de la diferencia salarial entre diputados y senadores.

La polémica comenzó cuando Lemoine cuestionó el monto que perciben los integrantes de la Cámara alta y responsabilizó directamente a Villarruel por esa situación. En una publicación, la legisladora afirmó: "En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban entre un 10 y un 15% más que los diputados. ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política".

La respuesta de la vicepresidenta no tardó en llegar. Sin mencionar directamente a Lemoine en un primer momento, contestó a otro usuario en la red social X con un mensaje cargado de críticas: "Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial". Luego elevó el tono de la discusión al definir a la legisladora como "la señora cerebro de microbio", una frase que rápidamente se viralizó.

Lemoine recogió el guante y redobló la apuesta con otra publicación. "Kukacruel, yo no lloré por un cargo, no me saqué fotos con Massa, no fui a visitar genocidas, no fui a homenajear montoneros, no aumenté el sueldo del Senado y no habilité sesiones para voltear al Presidente", escribió la diputada, utilizando un apodo despectivo para referirse a la vicepresidenta.

El enfrentamiento no quedó limitado a la discusión por las dietas legislativas. Durante el intercambio también aparecieron reproches vinculados al armado de listas de La Libertad Avanza, las diferencias políticas entre ambos sectores y el inminente debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como "Ley de Tierras", que volverá a poner a prueba la relación entre la Casa Rosada y el Senado.

El episodio dejó nuevamente al descubierto la creciente distancia entre Villarruel y el núcleo duro del oficialismo, una tensión que se profundizó en los últimos meses y que suma cada vez más protagonistas dentro de La Libertad Avanza.