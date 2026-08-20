Lemonies con glaseado: la receta para los amantes del limón

Con una textura húmeda y tierna, mucho sabor a limón y una fina cubierta crocante, la pastelera Barbie Brevieri enseñó a preparar lemonies, una alternativa fresca y muy fácil para acompañar la merienda.

Para quienes disfrutan de los sabores cítricos, esta receta tiene todo para convertirse en una favorita. La pastelera Barbie Brevieri compartió su paso a paso para preparar lemonies con glaseado, una versión inspirada en los clásicos brownies, pero en la que el chocolate deja su lugar al limón.

El resultado son cuadrados suaves y húmedos por dentro, con un intenso aroma cítrico y una cubierta de glaseado que, al secarse, aporta ese pequeño toque crocante que completa la receta.

Además, se prepara con ingredientes sencillos y no requiere técnicas complicadas, por lo que es una buena opción para hacer en casa y servir en una merienda, acompañar el mate o sumar algo dulce a la mesa.

Lemonies con glaseado de limón

Ingredientes

Para los lemonies:

Manteca pomada

Azúcar común

Huevos

Harina 0000

Limón: ralladura y jugo

Para el glaseado:

Azúcar impalpable

Jugo de limón

Las cantidades pueden adaptarse a la receta utilizada por la pastelera y al tamaño del molde.

Paso a paso

Primero, colocar la manteca pomada junto con el azúcar en un recipiente y batir hasta conseguir una preparación cremosa, pálida y aireada.

Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada agregado. Luego sumar la ralladura de limón y la mitad del jugo, reservando el resto para preparar el glaseado.

Tamizar la harina 0000 directamente sobre la mezcla e integrarla con una espátula y movimientos envolventes. En este punto es importante no batir de más: apenas la preparación quede homogénea, estará lista. Esto ayudará a conservar la textura tierna característica del lemonie.

Volcar la mezcla en un molde cuadrado de aproximadamente 20 x 20 centímetros, previamente enmantecado y enharinado.

Llevar a horno precalentado a 170 °C - 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio y los bordes tienen que verse apenas dorados.

El toque final: un glaseado bien cítrico

Mientras los lemonies se enfrían, preparar el glaseado mezclando el jugo de limón reservado con azúcar impalpable. Conviene incorporar el azúcar poco a poco hasta conseguir una preparación fluida, pero con suficiente cuerpo como para permanecer sobre la superficie.

Cubrir el lemonie cuando esté tibio o completamente frío y dejar reposar durante algunos minutos. Al secarse, el glaseado formará una fina capa blanca y ligeramente crocante.

Finalmente, cortar en cuadrados y servir.

Una receta sencilla, fresca y con mucho sabor a limón, perfecta para transformar unos pocos ingredientes en una merienda casera que entra primero por los ojos y después desaparece del plato.