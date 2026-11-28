El Papa León XIV advirtió que la paz está amenazada por los avances tecnológicos que impulsan la militarización de la inteligencia artificial, al recibir en el Vaticano a unos 70 representantes de distintos países durante una asamblea plenaria de dos días del Dicasterio del Diálogo Interreligioso.

El encuentro abordó "La contribución del diálogo interreligioso a la educación para una paz desarmada y desarmante", además del contexto político, las perspectivas éticas frente a las guerras, la inteligencia artificial, las relaciones humanas y la dignidad humana en la era digital.

En su intervención sobre el desarme, León XIV sostuvo que el desarme integral no puede alcanzarse únicamente mediante acuerdos políticos o reducciones de armas, sino que exige una transformación profunda de los corazones y de las mentes.

Esto es en sintonía con lo planteado por San Juan XXIII en Pacem in Terris durante la Guerra Fría. Asimismo, retomó conceptos de su primera encíclica, Magnifica Humanitas —publicada en mayo sobre la custodia de la persona humana frente a la inteligencia artificial—, instó a "encontrarnos, dialoguemos, negociemos", analizó los efectos de la IA en el empleo, la economía, la educación y la democracia, y pidió diferenciar la inteligencia artificial de la humana para evitar que las máquinas decidan sobre la vida y la muerte en los conflictos bélicos.

Respecto del diálogo, el Pontífice señaló que el diálogo auténtico resulta indispensable ante las divisiones, el miedo, la rivalidad y la exclusión que persisten pese a la mayor interconexión global, así como frente a los conflictos armados, la menor confianza en la cooperación multilateral y la manipulación política de las religiones.

Remarcó que la educación para la paz y el diálogo debe promoverse en familias, parroquias, escuelas y ámbitos laborales para tender puentes, y afirmó que la Iglesia debe sembrar confianza a través del diálogo al servicio de la armonía y el desarrollo integral de la persona.

La nota también contextualiza que el llamado del Papa adquiere relevancia en un escenario de desconfianza y discriminación hacia los extranjeros en varios países europeos —incluida en parte Italia—, donde posturas de sectores de derecha difunden prejuicios sin fundamento sobre el impacto migratorio pese a que numerosas naciones crecieron y siguen creciendo gracias a los inmigrantes.