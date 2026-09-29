El papa León XIV volvió a poner el foco sobre el avance de la inteligencia artificial y lanzó una advertencia sobre los riesgos que puede generar su desarrollo sin controles. Tras regresar al Vaticano luego de su viaje a Francia, sostuvo que incluso los escenarios más extremos deben ser considerados con seriedad.

El pontífice aclaró que no se encuentra “en estado de pánico”, pero remarcó que las advertencias sobre posibles consecuencias graves de la IA “deben tomarse en serio” y no pueden ser desestimadas como simples exageraciones o noticias falsas.

Durante su visita a Francia, León XIV ya había planteado la necesidad de “formar las mentes en un discernimiento ético” que permita distinguir qué usos de la tecnología están verdaderamente al servicio de la dignidad humana.

León XIV pidió una gobernanza internacional de la IA

El Papa también se mostró a favor de avanzar hacia mecanismos internacionales que permitan establecer límites y criterios comunes para el desarrollo de los sistemas más avanzados de inteligencia artificial. Su postura coincide con un debate que crece a nivel global sobre la necesidad de evitar que estas herramientas queden concentradas en pocas manos o avancen sin supervisión.

Durante su paso por Francia, el presidente Emmanuel Macron también planteó la necesidad de una organización internacional capaz de intervenir sobre los modelos más poderosos de IA.

La posición de León XIV no supone un rechazo a la tecnología. En intervenciones anteriores, el pontífice destacó que puede aportar beneficios en áreas como la salud, la educación y la comunicación, aunque insistió en que su desarrollo debe estar acompañado por reglas capaces de proteger los derechos y evitar nuevas desigualdades.

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial se intensificó durante las últimas semanas. Organismos internacionales y especialistas advirtieron sobre fallas en los actuales mecanismos de seguridad y reclamaron mayores controles sobre los sistemas más avanzados.