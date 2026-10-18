El papa León XIV reapareció públicamente este domingo 18 de octubre en el Vaticano, luego de recibir el alta médica tras una cirugía por un tumor pulmonar. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice de 71 años encabezó el tradicional rezo del Ángelus ante miles de fieles, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y anunció que retomará progresivamente sus actividades.

La aparición generó una ovación entre las más de 15.000 personas que se congregaron en la plaza de San Pedro y sus alrededores. Fue su primera presentación pública después de la intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.

"Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días", expresó el pontífice durante su mensaje. Además, confirmó que, luego de atravesar esta delicada etapa de salud, comenzará a reincorporarse a sus compromisos habituales.

León XIV también dedicó unas palabras al personal médico que lo acompañó durante su internación y destacó el trabajo de los profesionales del hospital italiano. Su evolución favorable permitió que recibiera el alta el sábado 17 de octubre, antes de completar el período de hospitalización previsto inicialmente.

Qué dijeron los médicos sobre la recuperación del papa León XIV

El cirujano Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, aseguró que el estado clínico del pontífice es satisfactorio y que su recuperación avanza favorablemente.

Según explicó el especialista, el papa podría recuperarse completamente de la intervención quirúrgica en aproximadamente diez días. Sin embargo, todavía se esperan los resultados de los estudios histológicos del tumor y los ganglios linfáticos, que permitirán determinar si necesita tratamientos adicionales.

Entre las alternativas que deberán evaluar los profesionales se encuentran la quimioterapia, la inmunoterapia o tratamientos dirigidos, dependiendo de las características de la enfermedad.

Durante su mensaje dominical, León XIV también se refirió a las personas que atraviesan problemas de salud y reconoció que su experiencia personal le permitió comprender con mayor profundidad las dificultades de quienes padecen enfermedades o discapacidades.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a Argentina

Uno de los principales interrogantes después de la operación es la continuidad de su agenda internacional. El Vaticano mantiene previsto un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita genera expectativa entre los fieles argentinos, especialmente después de las dudas que surgieron durante los últimos días por el estado de salud del pontífice.

El cirujano que encabezó la intervención sostuvo que actualmente no existen motivos clínicos que impidan realizar el viaje. No obstante, la decisión definitiva dependerá de la evolución médica y de los resultados de los estudios pendientes.

El itinerario contempla numerosos desplazamientos, incluidos vuelos y traslados en helicóptero, por lo que la recuperación del papa será determinante para confirmar cada una de las actividades programadas.

Mientras tanto, León XIV continuará con una reincorporación gradual a sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica, acompañado por el seguimiento de sus médicos.