León XIV alertó por el impacto de la IA en el trabajo y el empleo formal

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización sin regulación durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). El Pontífice señaló que estas tecnologías pueden poner en peligro numerosos puestos laborales y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano integral.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, sostuvo ante empresarios, sindicalistas, docentes, trabajadores y referentes sociales. Además, pidió que los avances tecnológicos no desplacen el valor de las personas en el ámbito laboral.

El mensaje a los gobiernos para proteger el empleo

Durante su discurso, León XIV también hizo referencia a la responsabilidad de los poderes públicos frente a las transformaciones que genera la tecnología. En ese sentido, afirmó que los gobiernos deben evitar que la automatización provoque una pérdida masiva de empleos.

El Papa consideró “insustituible” el compromiso de los Estados en la promoción de políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social. También recordó que, según su encíclica Magnifica humanitas, garantizar el acceso al trabajo para todos constituye un objetivo prioritario y un criterio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo.

El reclamo por los trabajadores precarizados

Antes de referirse a la inteligencia artificial, el Pontífice dirigió un mensaje a los representantes sindicales y les pidió que mantengan la mirada en las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad laboral. En particular, los convocó a integrar a trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

León XIV vinculó ese desafío con las profundas transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo y planteó la necesidad de que nadie quede al margen. Su intervención puso el foco en la dignidad humana como eje para pensar el desarrollo tecnológico y las políticas laborales.