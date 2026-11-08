León XIV evocó a Borges, Gardel y el Martín Fierro en su mensaje a Argentina

En su primer discurso ante las autoridades argentinas, el papa León XIV incorporó distintas referencias culturales para hablar de la identidad nacional y de la historia compartida del país. En el Palacio Libertad, mencionó al Martín Fierro, la obra de Jorge Luis Borges, el tango, la música y las tradiciones del interior, el teatro y el mate como parte de una herencia que atraviesa generaciones.

El Pontífice planteó que Argentina está formada por quienes nacieron en su territorio, por los inmigrantes que llegaron a construir una vida y por los pueblos originarios. En ese sentido, sostuvo que cada generación recibe una patria que no comienza desde cero, sino que se construye sobre una historia, una cultura y una serie de costumbres compartidas.

Al enumerar esas expresiones, León XIV apeló a símbolos reconocibles de la cultura argentina. La referencia al Martín Fierro remitió a una de las obras centrales de la literatura nacional, mientras que la mención de Borges incorporó una figura de proyección internacional. El tango, por su parte, apareció junto con la música y las tradiciones del interior como parte de una identidad cultural diversa.

El Papa también incluyó al teatro y al mate en ese recorrido. Con esas referencias, amplió la mirada más allá de las grandes figuras literarias y artísticas para incorporar prácticas cotidianas y expresiones que forman parte de la vida social del país.

A partir de ese reconocimiento, vinculó la herencia cultural con la responsabilidad de las nuevas generaciones. Señaló que recibir la patria implica también cuidarla y transmitirla, en un proceso en el que cada época aporta algo propio sin desconocer lo construido anteriormente.

El discurso no se limitó a una evocación de costumbres y referentes culturales. León XIV relacionó esa identidad compartida con la necesidad de fortalecer la convivencia democrática, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. En ese marco, sostuvo que quienes piensan distinto deben ser reconocidos como compatriotas que comparten un destino común.

La mención de estas referencias culturales funcionó así como una puerta de entrada al mensaje del Pontífice sobre la Argentina: un país cuya identidad se formó a partir de distintas raíces y que, según planteó, tiene la responsabilidad de preservar su patrimonio y construir un futuro común.

En el cierre de su intervención, el Pontífice sumó otra referencia musical: Carlos Gardel. Al recordar uno de sus versos, afirmó que “es un soplo la vida”, aunque señaló que perdura el bien que cada generación logra cuidar y transmitir. De esta manera, la figura del máximo referente del tango volvió a aparecer en el discurso, esta vez vinculada con una reflexión sobre el paso del tiempo y el legado colectivo.