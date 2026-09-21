León XIV llegará al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre procedente de Uruguay y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando continuará su gira por Latinoamérica rumbo a Perú. El Gobierno nacional confirmó este lunes nuevos detalles de la visita y del operativo previsto para acompañar las actividades del pontífice.

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno agradeció al Papa por su visita y confirmó que el traslado desde Uruguay hacia la Argentina se realizará en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

“Santo Padre, la Argentina lo espera”, expresó el funcionario al referirse a la llegada del pontífice, cuya agenda combinará actividades pastorales, encuentros con fieles y compromisos de carácter diplomático.

Cuatro actividades multitudinarias

León XIV encabezará cuatro actividades de convocatoria masiva durante sus cuatro días en el país. Entre ellas se encuentra una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde también está prevista una vigilia con jóvenes.

Además, el Papa celebrará otra misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y una tercera frente a la Basílica de Luján. La agenda contempla así actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El pontífice se alojará durante su permanencia en el país en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Un operativo coordinado entre Nación, provincias y municipios

La organización de la visita estará a cargo de un operativo conjunto entre el Gobierno nacional, las administraciones provinciales y los municipios de las localidades que formen parte del recorrido.

Según se explicó durante la conferencia, semanas atrás una delegación de la Santa Sede recorrió los distintos puntos que visitará León XIV y mantuvo reuniones con autoridades argentinas para definir aspectos vinculados principalmente con la seguridad del pontífice.

De la conferencia de prensa participaron además de Quirno la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Una visita con dimensión diplomática

Además de las actividades religiosas, la visita tendrá una dimensión institucional y diplomática. León XIV será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada el mismo domingo 8 de noviembre, día de su llegada al país.

La visita del pontífice a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Luego partirá hacia Perú para completar su gira latinoamericana.