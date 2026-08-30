La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma. Una delegación oficial de la Santa Sede arribará este domingo al país para avanzar en la organización de la visita que el Pontífice tiene prevista para noviembre.

La comitiva, conocida como delegación de avanzada, iniciará una serie de reuniones y recorridas por los lugares que podrían integrar el itinerario del primer viaje de León XIV a la Argentina. El objetivo será evaluar en el terreno las distintas alternativas y terminar de definir aspectos vinculados con la agenda, la logística y el operativo de seguridad.

Según trascendió, la delegación estará encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. A su llegada a Buenos Aires será recibido por autoridades de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.

La actividad comenzará formalmente el lunes, con encuentros junto a referentes de la Iglesia argentina y funcionarios que participarán de la coordinación de la visita papal. La agenda incluirá reuniones en el Palacio San Martín y contactos con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

Luego, los representantes de la Santa Sede realizarán recorridas por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para analizar los posibles escenarios que podrían formar parte de las actividades de León XIV.

Las visitas permitirán evaluar los lugares por los que podría desplazarse el Pontífice y las condiciones necesarias para organizar los encuentros con los fieles. En paralelo, se buscará avanzar en la articulación entre las autoridades nacionales, la Iglesia y los gobiernos de las jurisdicciones que podrían recibir al Papa.

La agenda de la delegación no se limitará a Buenos Aires. La comitiva también viajará a Córdoba, una de las provincias que formaría parte de la gira de León XIV por el país.

Allí mantendrá reuniones con autoridades eclesiásticas y realizará recorridas por los espacios previstos para las actividades del Pontífice. El objetivo será conocer las condiciones de cada escenario y ajustar los detalles necesarios antes de que quede definida la agenda definitiva.

Con estas inspecciones, la Santa Sede comenzará a delinear en el país el operativo para la visita de León XIV, que generará una importante movilización institucional y de fieles. Las próximas jornadas serán clave para avanzar en la definición del recorrido que tendrá el Pontífice durante su paso por la Argentina.