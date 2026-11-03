San Juan tendrá una presencia especial durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Aunque el Pontífice no llegará a la provincia, los olivos de tierra sanjuanina formarán parte de la ornamentación de la multitudinaria misa que celebrará el próximo lunes 9 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Según reveló el periodista Eduardo Feinmann, el pedido fue realizado desde el Vaticano y contempla una importante cantidad de olivos que serán utilizados para ambientar el escenario principal y distintos sectores de la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Palermo.

Los ejemplares llegarían durante las próximas horas para incorporarse a los preparativos de una celebración que convocará a miles de fieles de diferentes puntos del país.

La elección representa un reconocimiento a una de las producciones tradicionales de San Juan, pero también encierra un profundo mensaje espiritual: el olivo es uno de los símbolos más antiguos de paz, reconciliación y esperanza dentro del cristianismo.

Dónde estarán los olivos sanjuaninos

El escenario principal se encuentra ubicado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Allí, el lunes 9 de noviembre, a las 11:30, León XIV presidirá una misa multitudinaria que será uno de los acontecimientos centrales de su paso por Buenos Aires.

El mismo espacio volverá a recibir al Pontífice el martes 10, a las 20:15, durante un encuentro especialmente dedicado a los jóvenes.

Los trabajos de montaje comenzaron a fines de octubre y contemplan una importante infraestructura para recibir a los peregrinos. En ese marco, los olivos provenientes de San Juan tendrán un lugar destacado en la ambientación.

Por el momento, no se precisó la cantidad exacta de ejemplares solicitados, los establecimientos que los proporcionarán ni si también se incorporarán árboles procedentes de Mendoza.

Por qué el olivo tiene un significado especial para la Iglesia

La elección de este árbol no es casual. Su presencia atraviesa numerosos pasajes bíblicos y representa algunos de los valores más importantes del mensaje cristiano.

Uno de los relatos más conocidos aparece en el Génesis, cuando una paloma regresa al arca de Noé llevando una rama de olivo. Aquella imagen se convirtió en un símbolo universal del final de la destrucción y del comienzo de una nueva etapa de paz.

El olivo también ocupa un lugar central en la vida de Jesús. Fue en el Monte de los Olivos, particularmente en el huerto de Getsemaní, donde Cristo oró antes de ser arrestado y comenzar su pasión.

Además, sus ramas son utilizadas durante la celebración del Domingo de Ramos, mientras que el aceite de oliva tiene un significado sagrado en distintos sacramentos de la Iglesia católica.

Un símbolo de San Juan para todo el país

San Juan y Mendoza integran una de las principales regiones olivícolas de la Argentina. Gracias a sus condiciones climáticas, ambas provincias desarrollaron una importante tradición vinculada con el cultivo de olivos y la elaboración de aceite de oliva.

En esta oportunidad, los árboles sanjuaninos trascenderán su valor productivo para convertirse en parte de un acontecimiento religioso de alcance internacional.

La visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas.

Y aunque San Juan no figura entre los destinos de su recorrido, una parte de su tierra estará presente en una de las celebraciones más esperadas: los olivos sanjuaninos acompañarán al Papa como símbolo de paz, fe y esperanza para los argentinos.