A pocas semanas de su prevista visita a la Argentina, el papa León XIV recibió en el Vaticano un extenso informe sobre la situación social del país. El documento, elaborado por referentes de la economía popular, contiene 72 páginas y plantea cuestionamientos sobre distintas políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

La presentación se produjo durante un encuentro del pontífice con una delegación argentina integrada por dirigentes sindicales, referentes sociales y representantes del sector empresario. Entre los asistentes estuvieron Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Gerardo Martínez, titular de la Uocra; Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP; la abogada Marta Pujadas y Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina y actual asesor ante la OEA.

Gramajo fue el encargado de entregar personalmente a León XIV el documento denominado “Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para su Santidad León XIV”.

El escrito no menciona directamente por su nombre al presidente Javier Milei, aunque sí hace referencias al “presidente” y al “gobierno de La Libertad Avanza”. Según sus autores, Argentina atraviesa una situación “penosa y compleja”, y cuestionan un modelo que consideran generador de mayor desigualdad.

Entre los principales puntos aparecen críticas al financiamiento educativo, la situación que atraviesan las personas con discapacidad y el impacto que, según el documento, tuvo la paralización de la obra pública sobre las provincias y el federalismo.

El informe también aborda otros problemas sociales, como el endeudamiento de las familias, los desalojos, la denominada “criminalización de la protesta”, el crecimiento de las apuestas online y la ludopatía. Además, plantea preocupación por el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas y cuestiona la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana.

Durante el encuentro, León XIV también dejó un mensaje vinculado a la situación social y económica. El pontífice llamó a promover modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y puso a la justicia social como uno de los ejes necesarios para pensar el progreso.

Tras la audiencia, desde la UTEP destacaron el encuentro y manifestaron que esperan al Papa “con los brazos abiertos” para su visita pastoral a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La entrega del documento se produce así en la previa de una visita que genera fuerte expectativa en el país y que tendrá al escenario social argentino entre los temas que acompañarán la agenda del pontífice.