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León XIV recibió un informe de 72 páginas sobre la situación de Argentina

Una delegación argentina entregó al pontífice un documento de 72 páginas con planteos sobre educación, discapacidad, obra pública, endeudamiento y economía popular.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
León XIV recibió en el Vaticano un informe de 72 páginas sobre Argentina.

A pocas semanas de su prevista visita a la Argentina, el papa León XIV recibió en el Vaticano un extenso informe sobre la situación social del país. El documento, elaborado por referentes de la economía popular, contiene 72 páginas y plantea cuestionamientos sobre distintas políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

La presentación se produjo durante un encuentro del pontífice con una delegación argentina integrada por dirigentes sindicales, referentes sociales y representantes del sector empresario. Entre los asistentes estuvieron Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Gerardo Martínez, titular de la Uocra; Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP; la abogada Marta Pujadas y Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina y actual asesor ante la OEA.

Gramajo fue el encargado de entregar personalmente a León XIV el documento denominado “Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para su Santidad León XIV”.

El escrito no menciona directamente por su nombre al presidente Javier Milei, aunque sí hace referencias al “presidente” y al “gobierno de La Libertad Avanza”. Según sus autores, Argentina atraviesa una situación “penosa y compleja”, y cuestionan un modelo que consideran generador de mayor desigualdad.

Entre los principales puntos aparecen críticas al financiamiento educativo, la situación que atraviesan las personas con discapacidad y el impacto que, según el documento, tuvo la paralización de la obra pública sobre las provincias y el federalismo.

El informe también aborda otros problemas sociales, como el endeudamiento de las familias, los desalojos, la denominada “criminalización de la protesta”, el crecimiento de las apuestas online y la ludopatía. Además, plantea preocupación por el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas y cuestiona la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana.

Durante el encuentro, León XIV también dejó un mensaje vinculado a la situación social y económica. El pontífice llamó a promover modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y puso a la justicia social como uno de los ejes necesarios para pensar el progreso.

Tras la audiencia, desde la UTEP destacaron el encuentro y manifestaron que esperan al Papa “con los brazos abiertos” para su visita pastoral a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La entrega del documento se produce así en la previa de una visita que genera fuerte expectativa en el país y que tendrá al escenario social argentino entre los temas que acompañarán la agenda del pontífice.

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