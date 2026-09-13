El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y, al cumplirse 25 años de aquellos ataques, pidió renovar el compromiso con la paz frente a los conflictos y la violencia que todavía atraviesan distintas regiones del mundo.

El pontífice estadounidense hizo referencia al aniversario durante la tradicional bendición dominical desde la ventana de su estudio en el Vaticano, frente a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

En su mensaje, León XIV recordó especialmente a quienes murieron durante los atentados y también a las personas que, un cuarto de siglo después, continúan atravesando las consecuencias de aquella jornada.

“Renuevo mis oraciones por quienes perdieron la vida”, expresó el Papa, quien además pidió acompañar a quienes todavía cargan con las heridas que dejaron los ataques.

El pontífice aprovechó el aniversario para vincular aquel episodio con el escenario internacional actual. Ante la continuidad de guerras y distintos focos de violencia, convocó a los fieles a rezar por la paz y remarcó la necesidad de sostener ese compromiso en el tiempo.

“El recuerdo de los trágicos acontecimientos de hace 25 años nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la paz”, sostuvo León XIV durante su mensaje.

El actual Papa vivió los atentados de 2001 mientras se encontraba en Roma. En ese momento todavía era conocido como Robert Prevost y participaba de una asamblea de la orden de los agustinos. Entonces se desempeñaba como superior provincial de esa congregación en Chicago.

Solo tres días después de los ataques, el 14 de septiembre de 2001, fue elegido superior general de la orden, una función que desempeñó durante dos mandatos consecutivos hasta 2012.

A propósito del 25° aniversario, Vatican News también recuperó reflexiones que Prevost había realizado pocos días después del 11-S. Ya entonces había relacionado la violencia con problemáticas como la pobreza extrema y las distintas formas de injusticia social.

Veinticinco años después, y ahora como máxima autoridad de la Iglesia Católica, León XIV volvió a colocar el recuerdo de las víctimas y el llamado a la paz en el centro de su mensaje.