León XIV regresó a Chiclayo, la ciudad peruana donde fue obispo

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad del norte de Perú donde fue obispo durante ocho años y construyó un fuerte vínculo con sus habitantes. Esta vez, Robert Prevost volvió como máximo representante de la Iglesia Católica y fue recibido entre abrazos, muestras de cariño y una multitud que esperaba su llegada.

El avión que trasladó al Pontífice desde Lima aterrizó alrededor de las 9 de la mañana. Entre quienes lo aguardaban había autoridades religiosas, fieles y antiguos compañeros de su etapa pastoral. El reencuentro estuvo marcado por saludos afectuosos con obispos y religiosos que compartieron con él su trabajo en la diócesis.

La visita tuvo un significado especial para los habitantes de Chiclayo, que recuerdan a Prevost por su cercanía con las comunidades y su participación en distintas iniciativas sociales. Durante su paso por la ciudad, acompañó a familias afectadas por las inundaciones de 2017, colaboró con la asistencia a migrantes venezolanos y participó en acciones de ayuda durante la pandemia.

Una misa multitudinaria y el regreso a una capilla especial

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la misa al aire libre que León XIV encabezó en las Pampas de Pimentel. Miles de personas llegaron desde distintos puntos de la región de Lambayeque y otras localidades de Perú para participar de la celebración.

El predio, acondicionado para recibir a una multitud, contaba con 17 pantallas gigantes y distintos sectores de atención. La expectativa por el encuentro fue tal que los peregrinos comenzaron a llegar varias horas antes de la ceremonia.

Después de la misa, el Papa tenía previsto visitar la capilla San Óscar Romero, ubicada en el distrito de La Victoria. Se trata de un lugar con una historia particular en su recorrido pastoral, ya que Prevost colaboró para que pudiera reconstruirse cuando todavía era cardenal.

El proyecto había sido impulsado por vecinos que buscaban recuperar el templo, deteriorado después de más de tres décadas de uso. A través de su secretario personal, el padre Edgar Rimaycuna, Prevost tomó conocimiento de la situación y facilitó el contacto con benefactores estadounidenses que aportaron los fondos necesarios para la obra.

La historia de León XIV en Perú

La relación de Robert Prevost con Perú comenzó en 1985, cuando llegó como misionero de la Orden de San Agustín. Años después, en noviembre de 2014, fue designado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. En diciembre de ese año recibió la ordenación episcopal y, desde septiembre de 2015, quedó al frente de esa jurisdicción.

Permaneció allí hasta 2023, cuando fue convocado a Roma para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano. Durante esa etapa también obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, en 2015.

Cuando fue elegido Papa, el 8 de mayo de 2025, recordó especialmente a la comunidad que había acompañado durante años. En su primer saludo desde el Vaticano envió un mensaje a su "querida diócesis de Chiclayo, en el Perú".

Ahora, su regreso como León XIV convirtió aquella despedida de 2023 en un reencuentro cargado de emoción para una ciudad que lo conoció antes de que llegara al máximo cargo de la Iglesia Católica.