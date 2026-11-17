El papa León XIV se refirió a su encuentro con el presidente Javier Milei y a la situación política, económica y social de Argentina durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba desde Lima hacia Roma. Tras finalizar su gira por América Latina, el Pontífice destacó la necesidad de trabajar por los sectores más vulnerables y cuestionó el clima de confrontación que atraviesa el país.

En diálogo con periodistas que acompañaron su recorrido, León XIV contó que durante su reunión con Milei conversaron sobre las dificultades económicas que enfrenta Argentina y la importancia de poner en el centro de las decisiones políticas el respeto por la dignidad humana.

"Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina", expresó.

El Papa también señaló que intercambiaron opiniones sobre la situación económica que atraviesa el país y destacó que hubo coincidencias en torno al valor de la vida y del ser humano en todas sus etapas. Según relató, encontró en el mandatario una disposición para escuchar su mensaje.

"Había una apertura en él a escuchar este mensaje, y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo", sostuvo.

El llamado del Papa contra la violencia y la polarización

Uno de los principales ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con el clima de enfrentamiento político y social en Argentina. León XIV pidió dejar de lado los discursos agresivos y recuperar la capacidad de diálogo, incluso entre personas que mantienen posiciones ideológicas diferentes.

"Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos", manifestó.

En ese sentido, convocó a los argentinos a "cambiar el chip" y recuperar la construcción de consensos a partir de las coincidencias. También remarcó la importancia de promover la reconciliación y buscar soluciones que prioricen el bien común.

"En el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio y esa polarización", explicó.

Economía, empleo y preocupación por la clase media

Durante la conferencia también le preguntaron por el desempleo, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida de la clase media argentina. Frente a ese escenario, León XIV planteó la necesidad de que el Gobierno, la dirigencia política y la sociedad trabajen de manera conjunta para mejorar la situación económica.

El Pontífice consideró que parte de las respuestas pueden surgir de la cooperación internacional y de políticas de apoyo a las pequeñas empresas, con el objetivo de fortalecer la generación de empleo.

"Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media", señaló.

Además, hizo referencia a la distribución de la riqueza y a la necesidad de evitar que la clase media continúe reduciéndose o desaparezca. En esa línea, pidió fortalecer a los trabajadores y generar condiciones que permitan a más personas vivir con dignidad.

"La acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, es decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa", expresó.